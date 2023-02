King Kong Work, abbigliamento da lavoro personalizzato Abbigliamento da lavoro con consulenza tecnica e preventivi personalizzati

La proposta di King Kong Work (www.kingkongwork.com), e-commerce frutto dell’intuizione di tre soci con esperienza ultraventennale nel settore dell’antinfortunistica, è concepita per rispondere alle richieste di imprese e professionisti in cerca di abbigliamento da lavoro personalizzato di elevata qualità. Il catalogo annovera oltre 130.000 articoli, espressione di più di 100 marchi, sia italiani che internazionali. Le spedizioni sono celeri e viene garantita un’assistenza puntuale in ogni fase della shopping experience online.

L’offerta del negozio digitale, regolarmente aggiornata e suddivisa per categorie, include tantissimi prodotti dedicati alla sicurezza sul lavoro. Si va dall’abbigliamento promozionale a quello monouso, passando per abbigliamento multinorma, abbigliamento ignifugo, divise per hotel e ristoranti. Disponibile, poi, un’ampia selezione di DPI: caschi da cantiere, guanti da lavoro e calzature antinfortunistiche.

I brand presenti in catalogo sono stati selezionati tra i più autorevoli del settore, sinonimo di lunga durata e affidabilità. Qualche esempio? Rossini, James Ross, Portwest, Payper, Isacco e Sottozero, solo per ricordarne alcuni.

L’obiettivo di King Kong Work è quello di affermarsi come partner affidabile ed indispensabile per i clienti, dai titolari d’azienda agli addetti agli acquisti. La realtà italiana, infatti, instaura un rapporto diretto con le aziende utizzatrici (privo di intermediazioni) che nella maggior parte dei casi si trasforma in una collaborazione a lungo termine.

Non a caso, sono già oltre 27.000 le imprese che hanno deciso di affidarsi all’e-commerce. Fra queste, possiamo ricordare Plasticfree, Aeronautica Militare, Iperceramica, Croce Rossa Italiana, Enel e Moby.

A disposizione dell’utente, in ogni momento di permanenza online, è disponibile un preparato servizio di assistenza, pronto a fornire consulenze tecniche su misura. È accessibile via e-mail, numero di telefono, form online e WhatsApp. Per garantire la totale serenità viene applicata la politica “soddisfatto o rimborsato”.

In appena qualche click online è possibile richiedere un preventivo a misura delle proprie esigenze e ricevere risposta entro appena un’ora. Per ciò che riguarda le spedizioni, in caso di merce neutra si verificano in 24/48 ore. Per prodotti con personalizzazione, invece, avvengono in sette giorni.

King Kong Work è guidata da pochi ma essenziali valori: serietà, velocità e cura del cliente. L’azienda dispone, infine, di un laboratorio di stampa e di ricamo all’avanguardia. Grazie ai moderni macchinari e alla professionalità del team è possibile soddisfare le richieste di ogni acquirente, come stampare loghi con molti colori o con sfumature.

Digita ora www.kingkongwork.com e richiedi subito un preventivo online per il tuo abbigliamento da lavoro personalizzato!