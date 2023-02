CeramicStore.eu, sconti su migliaia di soluzioni di arredo bagno Made in Italy L’azienda, con alle spalle più di trent’anni di esperienza nel settore

Coloro che desiderano fare forma al proprio bagno dei sogni possono contare sulla proposta di CeramicStore.eu. L’azienda, con alle spalle più di trent’anni di esperienza nel settore, presenta un catalogo in cui figurano oltre 15.000 articoli, per la maggior parte Made in Italy e in pronta consegna. A disposizione dell’utente ci sono un servizio di assistenza qualificato, promozioni vantaggiose e Assicurazione Kasko gratuita.

Nello spazio di qualche tap sul portale è possibile acquistare vasche da bagno, box doccia e piatti doccia, specchi ingranditori, sanitari bagno, cassette di scarico, mobili e rubinetteria. Un’intera sezione è riservata ai termoarredo da bagno e radiatori decorativi di design. Si tratta di oggetti in grado di stupire, grazie ad irresistibili grafiche ad alta definizione.

Non a caso, la selezione dei prodotti si basa su una profonda attenzione nei confronti dei fornitori. Sono infatti preferiti quegli articoli che coniugano stile, innovazione e funzionalità. Riguardo ai marchi, si incontrano quelli più autorevoli del settore, come Hom Warm, Geberit, Azzurra Ceramica, Ideal Standard, Ares o Paffoni.

Come autorevole biglietto da visita per l’e-shop, giungono poi gli oltre 2.800 feedback sulla piattaforma Recensioni Verificate, nonché la certificazione “Le stelle dell’e-commerce 2022”, la classifica delle eccellenze del commercio elettronico italiano stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Per ciò che riguarda le modalità di transazione, CeramicStore.eu dispone di molteplici alternative, così da rispondere ad ogni esigenza: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno e soluzioni rateali con Scalapay o Soisy.

Le consegne, invece, sono realizzate da corrieri con esperienza nel panorama nazionale, quali Bartolini, GLS, Fercam e Susa Trasporti. Per garantire che la merce arrivi sana e salva a destinazione vengono realizzati dei packaging ad hoc. Ad ogni modo, nell’eventualità di un acquisto errato o di prodotti danneggiati è previsto il reso.

Senza dimenticare che CeramicStore.eu offre anche il servizio di consegna al piano. Per richiederlo basta rivolgersi all’Assistenza Clienti, raggiungibile via e-mail, chat online, numero di telefono e WhatsApp. Sul portale è presente anche una pratica sezione “FAQ”, dove si trova una risposta immediata alle domande più frequenti.

L’intero catalogo è caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ad impreziosirlo ulteriormente giungono varie promozioni, che portano ad un concreto risparmio rispetto ai prezzi di listino ufficiali. Infine, con un click sulla sezione “Outlet” si trovano soluzioni di arredo bagno e riscaldamento corredate da sconti che raggiungono anche il 70%.

Scegli i migliori brand dell’arredo bagno in offerta su CeramicStore.eu e approfitta delle convenienti riduzioni attive!