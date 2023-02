Dalla tv alla rivista di cinema online, il caso di MovieMag Ecco cos’è MovieMag e il segreto del suo successo

Si possono leggere recensioni di cinema non artefatte, non tutte necessariamente positive e non le solite che si ha l’occasione di trovare normalmente sul web? Sì, se ci si rivolge a siti di settore come https://www.moviemag.it, che è l’emblema dell’unione dell’analogico con il digitale.

Formando un binomio davvero indissolubile. Ecco cos’è MovieMag e il segreto del suo successo.

Come nasce moviemag.it

Mettere l’esperienza al servizio degli appassionati di cinema. Questo è stato l’intento di Alessandro Marangio e Marco Pacifici, giornalisti professionisti del settore cinematografico, che insieme hanno fondato il Magazine online della trasmissione Movie Mag, quest’ultima condotta da Federico Pontiggia su RaiMovie.

Moviemag.it è una rivista di cinema ‘diversa’ dai soliti siti perché innanzitutto tutti i pezzi sono originali dall’inizio alla fine. A dispetto di quanto succede spesso sul web, non c’è copia-incolla da altri portali e, soprattutto, se si ha un minimo di conoscenza del settore, si percepisce subito che a scrivere l’approfondimento è una persona che mastica di cinema. A dimostrazione di ciò, sul sito c’è una sezione dedicata alla redazione con nome, cognome e foto di tutti i redattori che collaborano al progetto.

A ciò, va aggiunto anche un approccio che non abbraccia solo tematiche ‘classiche’, come può essere la trama, la tecnica, la biografia degli attori e simili, ma viene analizzato anche il contesto in cui viene girato quel film e, soprattutto, viene analizzato ogni singolo frame della pellicola.

Ovviamente, le migliaia e migliaia di articoli che sono presenti sul portale spaziano da film attualissimi fino a titoli che hanno fatto la storia del cinema. Dai capolavori ai cult movie. Ed è proprio da qui che potreste trovare un ottimo motivo per ricercare nuovi e vecchi titoli da godersi sul divano di casa.

Non mancano, ovviamente, film e serie tv andate in onda sulle piattaforme a pagamento come Netflix, Amazon Prime e Disney+.

La trasmissione Movie Mag

Come detto, la testata nasce dall’omonima trasmissione che va in onda su Rai Movie in seconda serata ogni mercoledì e il sabato mattina alle 9. Un programma imperdibile per chi vuole andare oltre i soliti aspetti poiché il fulcro principale sono i servizi e le interviste.

Partecipano anche diversi registi e critici che espongono il loro punto di vista dall’alto della loro esperienza e professionista. Interessante è anche la parte della trasmissione che si chiama ‘Faccia a Faccia’ in cui un regista, un attore o un personaggio pubblico si racconta e racconta tutto il suo mondo legato al cinema.

È in onda dal 2016 e, per il momento, sta riscuotendo un ottimo successo tanto è vero che è nato il Magazine di cui vi parlavamo. Seguitissima in tutta Italia direttamente sulla homepage del Magazine e sui social network.

Recensioni critiche per appassionati del settore

Notizie, critiche e punti di vista ‘diversi’: è ciò che offre la testata giornalistica che va oltre il lato contenutistico scavando a fondo le pellicole con critiche costruttive ma anche stroncature senza possbilità di appello.

Infatti, all’interno degli articoli, non mancano punti di vista personali che, poi, sfociano anche in proposte per migliorare un titolo o un film. Articoli diversi, unici, per andare dritto al punto senza tanti complimenti.

La presenza social di Moviemag.it

Particolarmente interessante è la presenza social di MovieMag.it che pubblica giornalmente tutti gli articoli che escono sul Magazine. Su Facebook, in cui vengono linkati gli articoli che sono scritti, la fanbase conta oltre 40mila follower mentre su Instagram i follower sono quasi 20mila.

Sul social network ‘delle fotografie’, vengono pubblicate delle immagini che rimandano ai film che sono in uscita o di cui è stata fatta una recensione. Un successo trasversale, quindi, che va dalla tv al web, passando per i social network. Sicuramente una rivista di cinema da seguire giornalmente, dove non mancano mai news e recensioni quotidiane.