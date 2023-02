Il sushi un cambiamento sociale nella ristorazione Italiana In questo articolo esploreremo le ragioni dietro il boom del sushi in Italia

In un paese molto tradizionalista nel cibo e con una grande tradizione culinaria il sushi è diventato una vera e propria moda in Italia, soprattutto tra i giovani.

Una volta considerato un cibo esotico e poco conosciuto, oggi il sushi è ovunque, dai ristoranti giapponesi ai supermercati, e sembra che la sua popolarità continui a crescere sempre di più.

Ma perché il sushi è così amato dai giovani italiani?

In questo articolo esploreremo le ragioni dietro il boom del sushi in Italia e il suo successo tra i giovani.

Innanzitutto, il sushi è un alimento molto sano e leggero. È fatto principalmente di riso e pesce crudo, che contengono pochi grassi e calorie. In un'epoca in cui la salute e il benessere sono al centro dell'attenzione, il sushi rappresenta una scelta salutare e gustosa per i giovani che cercano un'alimentazione equilibrata.

Inoltre, il sushi è considerato un alimento gourmet, esclusivo e di classe.

A differenza di altri cibi da fast food, come hamburger e pizza, il sushi richiede una preparazione artigianale e un'attenzione particolare agli ingredienti.

Questo lo rende un cibo raffinato, adatto a occasioni speciali e ideale per una cena romantica o un pranzo d'affari.

Ma non è solo una questione di salute e di lusso. Il sushi è anche molto amato dai giovani perché rappresenta l'apertura verso culture diverse e la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.

Grazie alla globalizzazione e alla diffusione dei media, i giovani italiani sono sempre più esposti alla cultura giapponese e ai suoi prodotti, come manga, anime e videogiochi.

Il sushi rappresenta quindi un modo per avvicinarsi alla cultura giapponese e alle sue tradizioni culinarie, e per apprezzare la sua estetica e il suo gusto unico.

Inoltre, il sushi è un cibo sociale, perfetto per condividere con gli amici. I giovani amano incontrarsi nei ristoranti giapponesi e condividere i vari piatti di sushi, creando un'atmosfera conviviale e divertente.

In questo senso, il sushi rappresenta un'esperienza culinaria e sociale, che soddisfa la voglia di scoprire nuovi sapori e di trascorrere del tempo in compagnia.

Infine, non possiamo ignorare l'influenza dei social media nel boom del sushi in Italia.

Instagram, in particolare, è pieno di foto di sushi, di ristoranti giapponesi e di influencer che condividono la loro esperienza culinaria con i propri follower. Questo ha creato un'attenzione sempre maggiore intorno al sushi e ha contribuito a diffondere il suo fascino tra i giovani italiani.

Sushi e sostenibilità

Ma nonostante il suo successo, il sushi non è esente da alcune critiche. In primo luogo, c'è il problema della sostenibilità. Il pesce crudo utilizzato per il sushi deve essere fresco e di alta qualità, il che lo rende spesso costoso e non sempre disponibile in modo sostenibile. Inoltre, la pesca eccessiva di alcune specie di pesce minaccia la loro sopravvivenza di alcune specie ittiche che sono gli ingredienti principali di questo alimento.

Il pesce spada e il tonno sono due specie a rischio perche’ sono gli ingredienti principali delle composizioni piu’ gustose di questo cibo.

Nel sushi però si usano anche pesci di allevamento come ad esempio il salmone.

Il salmone è uno degli ingredienti principali del sushi perché rappresenta una scelta di pesce molto popolare e versatile, che si presta bene alla preparazione di molti tipi di sushi.

In primo luogo, il salmone ha un sapore delicato e piacevole, che si combina bene con il riso e gli altri ingredienti del sushi. Inoltre, il salmone è disponibile tutto l'anno, il che lo rende una scelta pratica e conveniente per i ristoranti giapponesi e per i consumatori.

Il salmone è anche un pesce grasso, ricco di omega-3 e di altri nutrienti importanti per la salute. Questo lo rende una scelta sana e nutriente per chi cerca un'alimentazione equilibrata.

L'introduzione dei tablet nei ristoranti di sushi italiani

L'introduzione dei tablet nei ristoranti di sushi italiani ha rappresentato una vera rivoluzione nell'ambito della ristorazione, permettendo ai clienti di ordinare il loro cibo in modo facile e veloce, senza dover attendere il cameriere.

Il sushi ha anche il grande merito.

I ristoranti di sushi, in Italia, sono stati tra i primi a introdurre l'uso dei tablet ai tavoli per le comande collegati a un software per la ristorazione, anticipando di molto l'uso di questa tecnologia in altri tipi di ristoranti.

L'idea di utilizzare i tablet per la gestione delle comande è nata in Giappone, dove molte catene di sushi bar hanno introdotto questo sistema già da diversi anni.

La diffusione di questa tecnologia in Italia è stata relativamente rapida, grazie alla crescente popolarità del sushi tra i giovani e alla necessità di innovare e migliorare l'esperienza dei clienti nei ristoranti.

L'uso dei tablet nei ristoranti di sushi ha comportato diversi vantaggi per i clienti, tra cui la possibilità di visualizzare il menu in modo interattivo, con immagini e descrizioni dettagliate dei piatti.

Inoltre, grazie al sistema di ordinazione integrato, i clienti possono selezionare i piatti desiderati e inviare la comanda direttamente alla cucina, senza dover attendere il cameriere o il sushi chef.

Questo ha comportato un miglioramento dell'efficienza e della rapidità del servizio, riducendo i tempi di attesa e garantendo una maggiore soddisfazione dei clienti.

Tuttavia, l'introduzione dei tablet nei ristoranti di sushi ha comportato anche alcune critiche e perplessità da parte di alcune persone, che vedono in questa tecnologia una perdita della tradizione e della manualità nella preparazione del sushi.

In realtà, l'uso dei tablet non ha sostituito del tutto l'interazione tra il cliente e il sushi chef, che rimane comunque un elemento fondamentale dell'esperienza del sushi.

Inoltre, molte catene di sushi bar hanno scelto di adottare i tablet solo per la gestione delle comande, mantenendo comunque la preparazione del sushi come un'arte manuale e tradizionale.

In conclusione, l'introduzione dei tablet nei ristoranti di sushi italiani rappresenta un esempio di innovazione tecnologica applicata alla ristorazione, che ha permesso di migliorare l'esperienza dei clienti e di aumentare l'efficienza del servizio.

Tuttavia, è importante ricordare che la tradizione e la manualità nella preparazione del sushi rimangono ancora elementi fondamentali della cultura giapponese e della ristorazione di alta qualità.