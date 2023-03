Papa: dolore per tragedia migranti. Viaggi speranza non siano viaggi di morte Il Pontefice: "Trafficanti di esseri umani vanno fermati"

Il Papa ha espresso il suo "dolore" per la tragedia della morte di migranti in Calabria. "Rinnovo a tutto il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie, i trafficanti di esseri umani siano fermati". "I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte". "Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti". "Il Signore ci dia la forza di capire e di piangere", ha detto il Papa all'Angelus.