SpedireAdesso.com: il partner giusto per avviare un e-commerce Alcuni consigli per vendere online e creare un business redditizio

Vuoi creare un e-commerce per vendere i tuoi prodotti online e avere clienti in tutto il mondo? Per partire con il piede giusto è necessario avere le idee chiare sulle strategie di vendita e gli strumenti utilizzati per vendere online.

Alcuni consigli utili su come creare un e-commerce di successo li puoi trovare sul blog di SpedireAdesso.com, portale leader nel settore delle spedizioni online e partner ideale per chi vuole aprire un e-commerce, grazie ai servizi di spedizione convenienti e attivi in tutto il mondo.

SpedireAdesso.com: dal 2014 il portale delle spedizioni online

Se SpedireAdesso.com è ormai un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di spedire un pacco online, i motivi sono diversi.

Per prima cosa questo portale nasce nel 2014, quando il mondo delle spedizioni era ancora legato al corriere espresso tradizionale e a Poste Italiane.

Fu proprio in quell’anno che il fondatore e attuale CEO Salvatore Christian Parlacino ebbe l’idea di mettere a frutto la sua esperienza nel settore della logistica, per consentire a tutti di effettuare una spedizione direttamente da casa.

La sua idea, in particolare, nacque per venire incontro ai suoi tanti conterranei siciliani, i quali dovevano spedire continuamente dei pacchi ai parenti che lavoravano lontani da casa.

Nel corso degli anni SpedireAdesso.com è diventato uno tra i portali più importanti del settore, grazie anche alle tariffe sempre convenienti e all’ottimo servizio di assistenza clienti.

Tra i punti di forza dell’azienda siciliana spicca anche la continua ricerca delle ultime novità tecnologiche, grazie a un team di sviluppo composto da giovani e talentuose risorse del luogo.

Perché SpedireAdesso.com può aiutarti a creare un e-commerce?

I motivi per cui SpedireAdesso.com ha dedicato un articolo del suo blog alla creazione di un e-commerce di successo sono sostanzialmente due. Lo stesso portale è di fatto un e-commerce: soltanto che invece di vendere prodotti e oggetti fisici, sul portale si possono acquistare dei servizi di spedizione.

Per il resto valgono le stesse regole di qualsiasi altro e-commerce: l’acquisto avviene online e si può pagare tramite PayPal, carta di credito e altri sistemi di pagamento online.

Inoltre, SpedireAdesso.com segue le stesse strategie di marketing sul web consigliate nella guida e che si applicano a qualsiasi tipo di business online.

Il secondo motivo è che SpedireAdesso.com ogni giorno si occupa della spedizione di pacchi per conto di molte attività commerciali, le quali vendono tramite e-commerce. Per cui conosce perfettamente le problematiche e i punti di forza di questo tipo di attività.

Quali sono i segreti per creare un e-commerce di successo

Come viene scritto nell’articolo del blog, il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda la strategia di vendita. Ormai nel 2023 creare un negozio online è alla portata di tutti. Anche i meno esperti di programmazione possono affidarsi a dei portali che in pochi click mettono in piedi un e-commerce con tutte le funzionalità necessarie.

Il problema semmai sorge in un secondo momento, quando ci si accorge che con il passare del tempo le vendite stentano a decollare. Già, perché un e-commerce ha bisogno di una pubblicità costante e soprattutto mirata.

Cosa vuol dire? Che qualsiasi strumento usato per promuovere i tuoi prodotti deve rivolgersi al target giusto. Se vendi capi d’abbigliamento per ragazze, il pubblico al quale rivolgerti sarà di sole donne. Gli accessori per auto, al contrario, saranno apprezzati in maggioranza da uomini.

Un e-commerce, in altre parole, deve scegliere le forme più adatte di promozione sul web, altrimenti c’è il rischio di buttare al vento migliaia di euro di pubblicità.

Dopo aver trovato nuovi clienti è necessario tenerseli stretti. Tecnicamente si chiama fidelizzazione e consiste nel fare tutto il necessario per invogliare un nuovo cliente a riacquistare un prodotto dopo un certo periodo di tempo.

La fidelizzazione ha diversi vantaggi: è meno difficile (e meno costoso) convincere un cliente che ha già acquistato da noi a ripetere nuovamente l’acquisto.

Gli strumenti per fidelizzare i clienti sono vari, tra i quali spicca l’email marketing con delle promozioni mirate. Inviare periodicamente dell’email invoglierà i clienti a ripetere l’acquisto sul nostro e-commerce.

Questi sono alcuni dei consigli che SpedireAdesso.com dà a tutti coloro che vogliono sfruttare le potenzialità del web per vendere online e creare un business redditizio.