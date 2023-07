Mimanera, sneakers personalizzate per esprimere tutta la propria unicità Mimanera offre a donne, uomini e bambini tantissimi modelli accompagnati da garanzia di unicità

Azienda italiana specializzata da oltre un decennio nella realizzazione di sneakers personalizzate, Mimanera (www.mimanerashop.com) offre a donne, uomini e bambini tantissimi modelli, realizzati nei migliori materiali e accompagnati da garanzia di unicità. Da Nike a Diadora, i brand sono tra i più celebri e apprezzati del settore, così da concedere a chiunque il lusso di essere speciale, in ogni occasione quotidiana.

Le calzature che figurano nel catalogo dell’e-shop sono molteplici, si va dalle Nike Air Jordan 1 alle Diadora Torneo, passando per Converse Platform, Adidas Top Ten, Superstar, Advantage e Stan Smith. A ciò vanno ad aggiungersi scarpe da sposa comode e chic, per conferire un tocco trendy e giovanile al proprio outfit nuziale.

Mimanera dà forma a scarpe dal design inimitabile, delle vere e proprie opere d’arte da indossare ai piedi. Il merito è del team di creativi professionisti, con una spiccata dote per l’artigianalità, tipica del Made in Italy. Il cliente, infatti, può scegliere tra tantissimi stili di personalizzazione: pizzo, strass, borchie, glitter, tessuti animalier o Swarovski.

Per apportare delle modifiche al proprio progetto, selezionare lacci particolari, aggiungere stampe extra o ulteriori dettagli è sufficiente contattare il team aziendale tramite WhatsApp o indirizzo e-mail. Senza scordare, poi, che quanti sono alla ricerca delle migliori occasioni di risparmio possono visitare la pagina “Outlet” del portale, che raccoglie decine di sneakers custom in offerta.

Mimanera nasce nel 2010 grazie a un colpo di genio, presso un garage nei dintorni di Rimini. La prima personalizzazione, effettuata su un paio di Converse, ebbe successo immediato. Oggi, non a caso, la proposta del brand italiano è accessibile in sei negozi nel nostro Paese, a cui va ad unirsi lo store presso il Mall of Emirates di Dubai.

Nel 2022 un’ulteriore novità: viene creato il progetto Mimanera Studio, la private label del brand. Lo scopo rimane sempre quello di offrire sneakers inimitabili, per permettere a donne, uomini e bambini di essere sempre unici. Viene garantito però molto più della semplice personalizzazione, poiché le scarpe incarnano la perfetta unione tra anni di esperienza nel settore calzaturiero, combinati con una sincera passione per l’innovazione.

Una volta selezionato il modello desiderato su www.mimanerashop.com è possibile procedere con il pagamento. Le modalità implementate sono sinonimo di trasparenza e massima protezione: carte di credito, PayPal, bonifico bancario, ricarica PostePay e contrassegno al corriere.

Per ciò che riguarda le spedizioni, invece, sono rapide e portate a destinazione in appena qualche giorno. I costi di consegna si azzerano per importi di oltre 50 euro e il cliente può approfittare del codice per il tracking, per seguire in tempo reale l’avanzamento del viaggio. Infine, nell’eventualità di un acquisto errato è prevista l’opportunità di richiedere il reso (esclusi i modelli personalizzati su richiesta).

Lasciati conquistare dall’ampia selezione di sneakers custom su www.mimanerashop.com. Iscriviti subito alla newsletter per ricevere uno sconto di 10 euro e restare aggiornato su tutte le novità!