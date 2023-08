Esodo da bollino nero, code chilometriche e disagi da Nord a Sud Il giorno peggiore del weekend di Ferragosto, almeno per quello che riguarda la viabilità

Sabato da bollino nero sulle strade e autostrade italiane con ore di coda da Nord a Sud. Il giorno peggiore del weekend di Ferragosto, almeno per quello che riguarda la viabilità, ha visto traffico lento e lunghe code fin dalle prime ore del mattino.Unico incidente di rilievo è infatti avvenuto alle 7 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, all'altezza del km 594, che ha visto coinvolte sette autovetture e provocato 8 chilometri di coda. Per il resto della giornata il traffico è stato molto sostenuto in particolare in due punti nevralgici.Il primo a Sud, lungo la A2 del Mediterraneo dove, intorno alle 11, si sono registrate fino a tre ore di attesa agli imbarchi per la Sicilia a Villa San Giovanni. Il secondo invece a Nord, al traforo del Monte Bianco, che ha visto il tempo di attesa salire da un'ora a tre nel corso della giornata. Alle 18 è stato chiuso il tratto tra Morgex e il traforo proprio per regolare il traffico diretto al Monte Bianco.Per il resto il sabato 'nero' dell'esodo di Ferragosto ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Anas ha monitorato la rete autostradale segnalando traffico intenso ma scorrevole tra code e rallentamenti sui principali itinerari turistici: la A2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).Infine, al nord, i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto.