Lenizak, il farmaco alleato contro il dolore che devi conoscere Appartiene ai farmaci antinfiammatori non steroidei

Sarà capitato anche a te di avere un sintomo doloroso da trattare, molto probabilmente avrai aperto il mobiletto dei farmaci alla ricerca di un aiuto concreto ma conosci il Lenizak? Si tratta di un farmaco in compresse pensato per trattare dolori localizzati o crisi d’angina; il medicinale appartiene ai farmaci antinfiammatori non steroidei che conosciamo anche come FANS; solitamente vien consigliato per somministrazioni a breve termine e solo in persone d’età adulta.

La somministrazione, che viene consigliata a stomaco pieno o prima di consumare un pasto, può dare anche effetti indesiderati… Il lenizak ha effetti collaterali come nausea, diarrea, vomito, ematemesi e stomatite ulcerosa soprattutto se non utilizzato correttamente.

Cos’è il Lenizak: cosa devi sapere

Come accennato, il Lenizak è un farmaco antidolorifico che ha come principi attivi il tramadolo cloridrato e dexketoprofene da utilizzare su soggetti adulti seguendo attentamente i consigli del medico e il foglietto illustrativo; viene consigliato per trattare sintomi dolorosi a breve termine o dolori acuti e moderati ma per un tempo limitato. Il farmaco è assolutamente vietato a soggetti allergici al tramadolo cloridrato o al dexketoprofene ma è anche sconsigliato a soggetti che soffrono d’asma, rinite allergica, angioedema, dispnea e orticaria ma soprattutto viene preclusa l’assunzione a chi soffre di reazioni fotoallergiche.

Assolutamente vietato poi a bambini e adolescenti; si tratta di un farmaco ad uso esclusivo per gli adulti. Attenzione anche alla combinazione con altri farmaci: Lenizak non può essere combinato con altri farmaci antinfiammatori, sulfametoxazolo, idantoina e fenitoina, litio, warfarin o corticosteroidi. Viene consigliata un’attenzione particolare anche nei soggetti che utilizzano diuretici o betabloccanti; il Lenizak potrebbe avere maggiori effetti indesiderati in questi soggetti ma anche nelle persone che utilizzano anche sonniferi o antidolorifici.

Come utilizzarlo correttamente?

Il consiglio principale che possiamo darti è di rivolgerti al tuo medico o al farmacista di fiducia così da ottenere informazioni personalizzate ma secondo quanto indicato sui foglietti illustrativi viene consigliata l’assunzione limitata nel tempo di una sola compressa rivestita con film assumendo al massimo una capsula ogni 8 ore.

Il sovradosaggio potrebbe avere importanti effetti che potrebbero peggiorare la situazione; il nostro consiglio in questo caso è di rivolgersi immediatamente al pronto soccorso in caso tu abbia commesso l’errore e abbia utilizzato più capsule di quante raccomandate.

Lenizak come alleato per emicrania e mal di denti

L’emicrania è un problema di salute che mette KO moltissime persone; la vita frenetica, restare molte ore davanti a schermi luminosi o in ambienti di lavoro caotici o ancora problematiche legate alla cervicale sono piuttosto comuni. Altrettanto consigliato è l’utilizzo di Lenizak per il mal di denti: chi lo ha provato lo descrive come uno dei dolori più insopportabili e mentre si attende che il dentista possa riceverci per poter intervenire e risolvere con un trattamento mirato, poter respirare e sopportare il dolore necessita di un aiuto come un farmaco specializzato ed efficace da poter utilizzare ogni 8 ore.

L’uso principale dei farmaci antidolorifici è ovviamente quello di alleviare il dolore. Possono essere utilizzati per ridurre sia il dolore acuto che il dolore cronico, migliorando così la qualità della vita delle persone che soffrono di dolore persistente. Lenizak può essere un supporto concreto nel trattamento di queste problematiche, è importante però consultare il proprio medico per indicazioni più precise.