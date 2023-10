Fotoregali.com, dove ogni dono diventa un’emozione Dal 2006 l’e-shop di riferimento per regali personalizzati

Fotoregali.com, dal 2006 l’e-shop di riferimento per regali personalizzati. Scegli tra un’ampia varietà di prodotti, tutti personalizzabili, e comunica emozioni uniche grazie al potere delle immagini, con spedizioni rapide e sconti vantaggiosi.

I prodotti che figurano nell’offerta dello store sono realizzati artigianalmente e stampati in alta definizione, utilizzando unicamente materiali di alta qualità. Senza contare, poi, che i grafici del team controllano con attenzione le foto prima di riprodurle sui regali, eliminando piccole imperfezioni, adattandole all’area di stampa e regolando la luminosità. Sono le stesse recensioni dei clienti a confermare gli elevati standard degli articoli acquistabili online.

Le opzioni tra cui l’utente può scegliere sono più di 500. Possiamo ricordare, ad esempio, i prodotti per l’estate, come teli mare, parei, infradito, borracce in acciaio, cappellini e sdraio da spiaggia, ma anche fotoquadri, maglietta personalizzata, calamite, zerbini, collage con stampa su tela, album fotografici, orologi e tazze.

Grazie alla semplicità del processo di personalizzazione, anche quanti hanno poca dimestichezza con la tecnologia riescono a dare forma al proprio progetto. È possibile inserire scritte, clip-art o grafiche, salvare una bozza e riprenderla in un secondo momento, nonché condividerla con gli amici e visualizzare un’anteprima 3D finale a costo zero.

Rapide sono anche le spedizioni, che avvengono in appena 24/48 ore. Diventano gratuite per ordini di oltre 39 euro e sono portate a destinazione da corrieri autorevoli. Sono poi disponibili esclusivamente modalità di pagamento sicure: PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario.

Non solo prodotti personalizzabili. In aggiunta, l’acquirente ha l’opportunità di acquistare dei buoni regalo, per sorprendere il destinatario. Invece, con la promo “Porta un amico”, sia chi è già cliente che il nuovo iscritto riceve un buono da spendere per il prossimo ordine. A ciò si uniscono convenienti sconti fino al 30%, raccolti nella sezione “Offerte”.

Per qualunque dubbio durante la fase di personalizzazione di un articolo, domande o bisogno di consigli, anche nella fase post-vendita, è attivo un qualificato servizio di customer care. È accessibile tramite WhatsApp o numeri di telefono. Il portale, infine, implementa una sezione “FAQ” con risposte rapide ai quesiti più frequenti.