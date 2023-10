Qual'è il miglior editor video di Mac per principianti? Gli editor video sono apprezzatissimi dalle aziende, dai creator, tiktoker e influencer

I video al giorno d’oggi hanno una straordinaria potenza d’impatto e contribuiscono ad aumentare l’engagement degli utenti e conferire a ogni brand un carattere innovativo e moderno. Non sorprende quindi che sul mercato si stiano diffondendo tantissimi strumenti che consentono di creare video personalizzati con filtri dall’effetto “wow” che proiettano l’utente al centro di ogni progetto.

In particolare gli editor video sono apprezzatissimi dalle aziende, ma anche dai creator, tiktoker, influencer e youtuber che con i video ci lavorano. Tra gli strumenti più gettonati sul mercato c’è Wondershare Filmora, un editor video dalle molteplici funzionalità che consente anche ai neofiti del settore di realizzare video professionali e di grande impatto di proporzioni 9:16 e non solo.

Cos’è Filmora e quali sono i principali punti di forza

Filmora è un editor video per Mac, Windows e Android che consente di creare e montare video da qualsiasi dispositivo. Realizzare i video è estremamente semplice e tra i punti di forza principali ci sono la personalizzazione e la facilità d’uso.

Filmora funge anche da registratore dello schermo, quindi si possono registrare video da qualsiasi dispositivo e poi personalizzarli in un secondo momento in base alle proprie esigenze. Oltre a fungere da compressore video e convertitore video, rendendo quindi più leggeri i contenuti e adattandoli alle proprie necessità, Filmora consente anche di montare video con l’AI per dare un senso di maggiore dinamismo e immersività.

Grazie a queste peculiari caratteristiche Filmora è considerato uno dei migliori editor video gratuiti per Mac.

Layout e funzioni principali di Filmora

Filmora è un editor video di Mac molto apprezzato poiché ha un layout intuitivo e accessibile per tutti che si basa sulla funzione Drag-and-drop che modifica i video con estrema flessibilità, dando la possibilità di aggiungere video clip e immagini presenti nella timeline di editing e regolare l’ordine di riproduzione. In questo modo i creativi possono risparmiare tempo e denaro, creando video di marketing efficienti e di grande impatto visivo.

Filmora è uno dei migliori programmi per editing video professionali, ma può essere utilizzato anche a livello amatoriale per chi è alle prime armi e vuole specializzarsi nella realizzazione di video divertenti e accattivanti.

Filmora è un AI video editor che consente di creare magnifiche immagini AI altamente immersive che proiettano lo spettatore al centro del video, facendogli vivere un’esperienza unica. Per creare la sceneggiatura, il titolo e la descrizione di un video si può utilizzare l’AI copywriting che genera contenuti accattivanti e coinvolgenti per il pubblico.

Il programma funge anche da editor audio, in quanto sfruttando l’Intelligenza Artificiale all’occorrenza si trasforma in convertitore da audio a testo e rimuove i rumori fastidiosi nei video.

Altra funzione molto interessante è la AI Smart Cutout che ritaglia i video e rimuove con estrema precisione gli oggetti e le persone. Selezionando l’opzione “rimuovi lo sfondo dal video” è possibile rimuovere e selezionare lo sfondo più appropriato, personalizzando ulteriormente il proprio video.

Cosa distingue Filmora dagli altri editor video?

Filmora permette di modificare il colore con queste opzioni:

correzione di colore;

LUT;

corrispondenza di colore.

Fornisce supporto per:

touchbar;

chip M1;

chip M2.

Interessantissima è la funzione “aggiungi audio al video”, che consente di inserire l’audio preferito. L’editor offre le seguenti funzionalità innovative:

risorse audio;

separare audio da video;

audio ducking (che può abbassare automaticamente il rumore di sottofondo ed evidenziare la voce);

equalizzatore audio.

Si differenzia dagli altri programmi grazie a queste funzioni per modificare i video:

motion tracking;

speed ramping;

keyframing;

green screen;

effetti, titoli e transizioni;

registrazione dello schermo;

maschere;

silense detection.

Prezzi e piani: perché conviene comprare Filmora

Ci sono diversi piani e prezzi messi a disposizione di creativi, professionisti, studenti e professori che vogliono cimentarsi con la realizzazione e la personalizzazione dei video. Per chi vuole conoscere meglio Filmora c’è la possibilità di accedere al piano gratuito, che possiede tutte le funzionalità previste nel piano a pagamento. L’unica differenza è che, al termine dell’esportazione, sul video comprare una piccola filigrana di Filmora.

Requisiti di sistema

Ecco infine i requisiti di sistema richiesti: