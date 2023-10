Ebook: Il mercato degli e-reader cresce, ecco i modelli più richiesti Sempre più spesso i lettori scelgono di ricorrere agli eBook reader

Sfogliare le pagine dei libri e sentire il profumo della carta è per molti appassionati di lettura un'abitudine irrinunciabile. Tuttavia, sempre più spesso i lettori scelgono di ricorrere agli eBook reader, dei dispositivi che permettono di leggere i libri in formato digitale, garantendo un'esperienza di lettura all'avanguardia.

Un eBook reader è infatti leggero, trova facilmente spazio in borsa e dispone di un'elevata capacità di archiviazione, che permette di portare sempre con sé un numero illimitato i libri. In più, offre la possibilità di aggiungere note, di disporre di un vocabolario integrato e di modificare il font e la dimensione dei caratteri, in modo da adattarsi meglio alle diverse esigenze visive dei fruitori.

Tutto questo, unitamente a una spesa piuttosto accessibile, ha gradualmente alimentato il successo di tali dispositivi. L'eBook reader è diventato così una costante anche per gli irriducibili della lettura su carta, anche se la presenza di un elevato numero di modelli talvolta rende la scelta tutt'altro che semplice.

Per facilitare il processo decisionale è possibile affidarsi a Informarea.it, blog di approfondimento che passa in rassegna i migliori ebook reader attualmente disponibili sul mercato, così che chiunque possa individuare il dispositivo giusto in base alle proprie esigenze di lettura.

Dai brand ai modelli: i migliori eBook reader sul mercato

Anche se esistono molti marchi di eBook reader, allo stato attuale, a spartirsi la fetta più grossa del mercato sono soprattutto tre brand, Amazon Kindle, Kobo e Tolino.

La tendenza delle principali aziende è quella di creare degli ecosistemi chiusi, che prevedono l'accesso a librerie virtuali esclusive o la distribuzione di dispositivi capaci di leggere solo alcune tipologie di formati.

Molti Kindle, per esempio, non permettono di visualizzare ePub, uno degli standard più diffusi per i libri digitali. Kobo e Tolino, al contrario, sono compatibili con ePub e tanti altri formati di lettura, anche se Kindle connette gli utenti con Amazon Unlimited, una libreria con milioni di testi, integrata nel vasto ecosistema Amazon.

Amazon Kindle, Kobo e Tolino: i migliori modelli di eBook sul mercato

Come riportato anche da informarea.it, Kindle Paper white è attualmente l'eBook reader con il miglior rapporto qualità prezzo. Disponibile in due versioni, una da 16 GB di memoria, offre al lettore uno schermo da 6,8 pollici super nitido anti riflesso e con un'ottima retroilluminazione.

Di contro, ha un design molto spartano, anche se l'elevato spazio di memorizzazione e la durata della batteria ne fanno il prodotto ideale per chi cerca un'esperienza di lettura priva di fronzoli.

Tra i modelli più interessanti di eBook reader non si può non annoverare Kobo Forma, uno dei dispositivi più avanzati del vasto catalogo Kobo. Tra i pro dell'eBook reader, uno schermo a 8 pollici, una leggerezza estrema, l'ampia durata della batteria e, non ultima, l'impermeabilità, che lo rende resistente agli schizzi e al contatto con i liquidi.

Nella classifica dei migliori modelli eBook reader, c'è anche il diretto concorrente di Kindle Paper white, Kobo Clara HD, un dispositivo amato in parte per il suo lato tascabile in parte per sistema di sovrailluminazione ComfortLight PRO, che cambia colore per adattarsi ai vari momenti della giornata, limitando la luce blu nella lettura notturna.

Tra i tanti vantaggi, si segnala la possibilità di leggere innumerevoli tipologie di file, anche se, a differenza dalla nuova generazione, Kobo Klara 2E (adoperabile anche in acqua), non ricade nei dispositivi impermeabili.

Infine, tra le proposte più interessanti di Tolino è possibile annoverare Tolino Shine 3, un dispositivo di soli 166 grammi di peso, che dispone di uno schermo di 6 pollici, una retroilluminazione con cambio di tonalità automatico e una memoria interna di 8 GB espandibile fino a 25 GB.