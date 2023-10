StampaeStampe.it: soluzione per iniziative di comunicazione e pubblicitarie La soluzione personalizzata per dare forma a iniziative di comunicazione e pubblicitarie

Da oltre due decenni, StampaeStampe.it, impresa di stampa digitale con sede a Terni, offre al pubblico d'Italia e d'Europa una gamma di servizi e prodotti nell'ambito web-to-print. L'insieme dei collaboratori dell'azienda, abbracciando settori dalla produzione all'assistenza clienti, è formato da veri esperti, costantemente disponibili a supportare il cliente durante qualsiasi fase della sua esperienza online.

Ampia Selezione di Articoli Personalizzabili

Nello spazio di qualche click sul portale è possibile scoprire centinaia di articoli personalizzabili. Si va dai supporti di piccolo formato, come etichette adesive personalizzate, biglietti da visita, stickers, dépliant, cartelline e brochure, passando per bandiere pubblicitarie, stampe su forex o plexiglass, pannelli rigidi e striscioni.

Ogni materiale impiegato consente di realizzare iniziative di pubblicità e comunicazione sia per spazi outdoor che indoor e garantisce un’eccellente qualità di stampa. Senza contare, poi, che vengono impiegati moderni macchinari e tecnologie all’avanguardia.

Nella sezione “Blog” del portale si incontrano idee, spunti interessanti e consigli originali su come personalizzare il proprio progetto. Invece, visitando la pagina “Promozioni” si trovano le offerte più convenienti del momento.

Servizio Clienti Efficace e Opzioni di Consegna Personalizzate

L’utente, in caso di difficoltà, richieste particolari o bisogno di assistenza può sempre rivolgersi al qualificato servizio di customer care. È raggiungibile tramite chat e form online, numero di telefono, indirizzo e-mail e social network. A ciò s’aggiunge anche una completa sezione “FAQ”.

I vantaggi non terminano qui. L’acquirente ha l’opportunità di scegliere i tempi di spedizione per ricevere il suo ordine. La data di consegna più lontana garantisce il miglior prezzo. Le merci sono recapitate in tutta Italia da corrieri espressi nazionali, con comprovata esperienza, come BRT e GLS.

Per quanto riguarda le transazioni, le modalità selezionate dallo store pongono al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico bancario, in contanti con ritiro della merce in sede o finanziamento in tre rate grazie a Scalapay.