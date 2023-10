Alta Badia: vacanze invernali in un angolo di paradiso La stagione invernale inizierà il 5 dicembre 2023 e terminerà il 7 aprile 2024

Alta Badia: vacanze invernali in un angolo di paradiso

La Val Badia (Gadertal in lingua tedesca) è una valle trasversale della Val Pusteria bagnata dal Rio Gadera. Classicamente la si divide in due parti: la Bassa Badia e l’Alta Badia ed è di questo angolo di paradiso che intendiamo parlarvi in questo articolo. Ne fanno parte sei località incantevoli: Colfosco, Corvara, La Villa, San Cassiano, Badia e La Valle. Se state programmando le vostre prossime vacanze invernali e ancora non avete deciso dove trascorrerle, allora accettate il nostro suggerimento e prenotate senza indugiare oltre in questo splendido hotel La Villa in Alta Badia, il Dolomites Hotel Savoy, una struttura 4 stelle che troverete perfetta per il vostro soggiorno invernale sulle Dolomiti.

A disposizione degli ospiti ci sono servizi di altissimo livello fra cui piscina riscaldata e oasi benessere con sala fitness, vari tipi di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, percorso Kneipp, docce emozionali, solarium, sale relax e tanto altro ancora.

Inverno in Alta Badia: un paradiso per gli amanti degli sport invernali

La stagione invernale in Alta Badia inizierà il 5 dicembre 2023 e terminerà il 7 aprile 2024. In questi quattro mesi questo territorio si trasforma in un vero e proprio paradiso per chi ama gli sport invernali. L’area sciistica della valle, che si trova proprio al centro dell’immenso comprensorio sciistico Dolomiti Superski, si estende fra i 1.300 e i 2.778 m di altitudine. A disposizione degli sciatori ci sono ben 130 km di piste per tutti i livelli: 74 km di piste facili, 47 km di piste medie e 9 km di piste difficili. In Alta Badia sono presenti anche diversi snowpark e funslops che faranno la felicità degli appassionati di snowboard, principianti o professionisti che siano. Anche le famiglie con bambini al seguito potranno divertirsi a più non posso. Ovviamente c’è posto anche per gli appassionati dello sci di fondo che avranno a loro disposizione circa 40 km di piste perfettamente preparate per lo skating o la tecnica classica.

Non mancano certamente le possibilità per coloro che amano slittare: in Alta Badia trovate per esempio la pista da slittino Tru liösa Foram a San Cassiano: parte dal Piz Sorega e giunge a San Cassiano: mentre slittate potrete ammirare in lontananza le cime del Piz Lavarella e del Piz Conturines. Un’altra pista incantevole è il sentiero per slittino lago Rit- Maso Biei. Per arrivare al punto di partenza si parte dal centro di La Valle e si cammina per circa un’ora: ci si incammina sul sentiero 6 fino ad arrivare al lago di Rit. Da qui si scende con lo slittino fino al Maso Biei. Se non siete interessanti allo sci, allo snowboard o allo slittino, avrete comunque la possibilità di compiere bellissime escursioni invernali sugli 80 km e oltre di sentieri per passeggiate invernali, perfettamente preparati.

Una facile escursione che vi consigliamo è quella lungo il sentiero dei larici a San Cassiano (5,1 km, 2 ore circa) e anche quella che porta da Corvara a Colfosco (6 km, 2,5 ore circa) così come la ciaspolata da San Cassiano all’altipiano del Fanes (quasi 14 km di percorso, media difficoltà, 5,5 ore circa).