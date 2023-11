Che bella la cancelleria nuova: tutti i benefici che sa dare Acquistare cancelleria nuova infonde grande pace e benessere

Per alcuni potrebbe sembrare un'affermazione un po' forte da fare; tuttavia, acquistare cancelleria nuova infonde grande pace e benessere. Permette di essere organizzati e dare sfogo alla creatività, tenendo sotto controllo l’ansia.

Quando la cancelleria fa stare bene

La passione per la cancelleria è comune a tantissime persone che si sentono subito appagate quando entrano in cartoleria o si mettono ad acquistare cancelleria online. Tanti sono i fattori che entrano in gioco quando si parla di materiale per l'ufficio, tra cui tornare bambini e tenere tutto organizzato. Insomma, i benefici della cancelleria nuova sono molti, non solo a settembre con l'inizio delle scuole e il rientro in ufficio dopo l’estate.

È proprio vero che cartoleria e benessere possono stare nella stessa frase. Sembrano aspetti lontani anni luce; invece, nella realtà, vanno a braccetto. Il comparto cancelleria è in attivo, secondo gli ultimi dati rilevati. In particolare, sono i prodotti per la scrittura a mano che fanno registrare un aumento di fatturato. Alcuni esempi sono biro, penne, agende, quaderni che vanno sempre a ruba.

I tanti piaceri della scrittura a mano

Non si tratta di un caso ma ci sono ragioni per specifiche che spiegano questo fenomeno. Molte persone stanno tornando alla scrittura a mano, affiancandola ai tanti strumenti digitali. Si riscopre il piacere della bella calligrafia. Inoltre, acquistare prodotti per la scrittura nuovi, fa un po’ tornare indietro nel tempo e fa affiorare ricordi dell’infanzia.

Occorre poi aprire un nuovo paragrafo per parlare della creatività. La scrittura a mano mette in moto una serie di meccanismi che attivano delle particolari aree del cervello che restano assopite quando si digita a macchina. Questi processi non fanno altro che stimolare la creatività.

I benefici della cancelleria nuova

Con la cancelleria tutta nuova appena consegnata a casa, si innescano processi mentali particolari che hanno a che fare con la gratificazione. Il benessere arriva poiché la cancelleria nuova aiuta a darsi una piccola spinta, essenziale soprattutto prima di iniziare un nuovo progetto. Fare uno shopping mirato su articoli per il lavoro, aiuta a essere più motivati e partire con il piede giusto.

Bisogna poi tener conto anche del lato pratico. La maggior parte delle persone trascorre la sua giornata in un ufficio che diventa quindi una seconda casa. Occorre quindi personalizzare la postazione di lavoro e farla propria con tanti prodotti di cancelleria scelti ad hoc.

Agende, penne colorate ed evidenziatori aiutano a sentirsi più organizzati, sia in ufficio sia da casa. Dopo il recente trend dello smartworking, gli acquisti di cancelleria sono, infatti, aumentati proprio perché molti avevano necessità di organizzare un piccolo ufficio a casa.

La scelta di come organizzare la postazione in ufficio, fa quindi aumentare la concentrazione e la produttività, più di quanto si possa immaginare. Allo stesso tempo, si evitano le distrazioni che abbondano dove c’è un ambiente disordinato. Tenere tutto sotto controllo grazie a cartelline, portadocumenti, faldoni, raccoglitori ad anelli etc. contrasta l’ansia, secondo gli psicologi.