Papa: "Preghiamo per la conversione ecologica" "Non dimentichiamo l'Ucraina martoriata"

"Due anni fa stiamo avviata la piattaforma di azione Laudato si'", ha ricordato Papa Francesco all'Angelus. "Ringrazio quanti hanno aderito a questa iniziativa e incoraggiamento a proseguire il cammino di conversione ecologica", ha aggiunto. "A questo proposito - ha concluso il Pontefice -, preghiamo per la conferenza a Dubai sui cambiamenti climatici Cop 28, ormai vicina".

"Accolgo con affetto il pellegrinaggio dei fedeli ucraini e dei monaci Basiliani - vedo le bandiere ucraine, lì - giunti da diversi Paesi per celebrare il quarto centenario del martirio di San Giosafat". Così il Papa al termine dell'Angelus. "Prego con voi per la pace nel vostro Paese martoriato - ha aggiunto Francesco -. Fratelli, sorelle, non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamola".

All'Angelus Papa Francesco ha anche ricordato che "oggi la Chiesa italiana celebra la Giornata del ringraziamento sul tema 'Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell'agricoltura'"