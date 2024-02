Bracciali eleganti: impara a sceglierli al primo sguardo In questo articolo scopriamo quali elementi da analizzare nella scelta di bracciali eleganti

Scegliere un bracciale elegante da aggiungere al proprio portagioie è un’abilità troppo spesso eccessivamente sottovalutata.

Sapere cosa guardare per valutare un bracciale (soprattutto quando non si parla esclusivamente di valutazione di purezza ed altri indicatori del pregio delle materie utilizzate) diventa inequivocabilmente preziosa quando ci si ritrova a dover prendere parte ad un evento formale, sentire il bisogno di completare il proprio look con gioielli che rispecchino l’importanza dell’evento.

In questo articolo, scoprirai proprio questo: quali sono gli elementi da andare ad analizzare quando ti cimenti nella scelta di bracciali eleganti per trovare quelli che possiedono caratteristiche, particolari ed elementi chiave per ottenere le conoscenze giuste per lasciarti questo specifico tipo di problema alle spalle.

Presta attenzione alle dimensioni e alla proporzione del bracciale

Per acquistare un bracciale elegante, avendo la sicurezza che evochi questa specifica sensazione, la prima cosa da fare è andare a guardare le dimensioni del bracciale e paragonarle al polso e alla larghezza delle braccia. Un bracciale troppo stretto rischierebbe di rimandare ad una sensazione di sproporzione, che in generale è bene evitare, mentre uno troppo largo potrebbe sembrare ingombrante o comunque poco formale.

Il giusto compromesso in questi casi è quello che premia.

Scegli sempre in base al tuo stile

Valuta il tuo stile personale e il tipo di occasioni in cui andrai ad indossare questo genere di gioielli.

In generale, per bracciali eleganti la scelta giusta dovrebbe ricadere sempre su bracciali dallo stile raffinato, con piccole pietre preziose, o magari delle perle.

Se ti piace avere sempre un look originale, in linea con lo stile dell’occasione ma con qualche elemento che ti contraddistingua dagli altri, puoi prendere seriamente in considerazione le perle grigio cupo, perfette per chi ha un sottotono della pelle freddo, o da abbinare ad un look un po’ scuro con cui si vuole ricreare un senso di continuità. Uno dei marchi di riferimento per i bracciali con perle è senza dubbio Nimei che confeziona preziosi perfetti per essere indossati o regalati in occasioni importanti.

In alternativa, i modelli con pietre bianche impreziositi con rondelle d’oro riescono comunque a dare movimento a questo gioiello che, a prescindere da mode, tendenze e modelli che hanno spopolato negli ultimi anni, non ha età, risultando sempre la scelta giusta (se abbinato correttamente!).

Dai uno sguardo alla chiusura

Un elemento spesso eccessivamente sottovalutato nella scelta dei gioielli risiede nell’attenzione che le chiusure dei gioielli stessi dovrebbero avere da parte di chi li acquista.

Una chiusura sicura e facile da usare ti aiuterà a trovare molte più occasioni in cui ti ritroverai a voler indossare il gioiello selezionato. Per un gioiello elegante che vuoi utilizzare nella vita di tutti i giorni, un gioiello con chiusura a scatto è la soluzione ideale, mentre un gioiello a gancio è la scelta giusta per modelli particolarmente preziosi, per avere una solida presa e la massima sicurezza possibile.

Uno dei segreti immutabili ed intramontabili nella scelta di un gioiello elegante che riesca a passare la tua prova del tempo, restando un prezioso che troverai sempre il piacere di indossare, è prediligere i propri gusti e stile personali e privilegiare la semplicità e l’essenzialismo, che daranno quel tocco di etereo al prossimo gioiello elegante che entrerà a far parte della tua collezione.