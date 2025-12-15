Schianto tra auto e scooter: muore una 18enne, grave l’amica Tragedia all’alba sulla Marecchiese a Santarcangelo: le ragazze andavano a scuola

L’impatto sulla Marecchiese. Tragedia nella prima mattinata di oggi a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo via Marecchiese, la strada provinciale che collega Rimini all’entroterra della Valmarecchia. Erano circa le 7.45 quando lo scooter Honda SH 125 sul quale viaggiava, con a bordo anche un’amica coetanea, è rimasto coinvolto in uno schianto violentissimo. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, lo scooter stava effettuando un sorpasso nel tratto di Sant’Ermete, frazione attraversata dalla provinciale. In quel momento sarebbe stato travolto da una Dacia condotta da una donna di 46 anni che stava svoltando verso sinistra. L’impatto non ha lasciato scampo alla giovane alla guida del mezzo a due ruote. La corsa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per la 18enne non c’è stato nulla da fare. L’amica che viaggiava con lei, anche lei diretta a scuola, è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in prognosi riservata con codice di massima gravità.

Dolore e choc sul luogo della tragedia

La notizia si è diffusa rapidamente e sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i genitori della ragazza deceduta, sconvolti dal dolore. Sotto choc anche l’automobilista coinvolta, assistita a lungo dai soccorritori. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. I carabinieri stanno lavorando per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di circolazione. Via Marecchiese, arteria molto trafficata soprattutto nelle ore del mattino, torna così al centro dell’attenzione per la sua pericolosità, mentre la comunità di Santarcangelo si stringe attorno alle famiglie colpite da una tragedia che ha spezzato una vita giovanissima.