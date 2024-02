Come pulire lo scarico del lavandino ed evitare ingorghi Ecco alcuni consigli pratici e veloci per pulire al meglio lo scarico del tuo lavandino

Il lavandino è la parte principale della cucina, il suo utilizzo è giornaliero e costante.

Lo scarico, per questo motivo, è spesso soggetto ad ingorghi: quando ti accorgi che l’acqua non defluisce bene all’interno del tubo, sai che sta per arrivare l’otturazione.

Ma oltre ad essere poco funzionale, un lavandino sporco emana cattivi odori che non sono per niente piacevoli da avere nel luogo in cui si mangia.

Ma come fare a pulirlo e tenerlo sempre profumato?

Sicuramente un punto di partenza efficace è quello di assicurarsi delle componenti di alta qualità.

Particolare attenzione va alla scelta delle pilette per lavandini, queste fungono infatti da protezione dello scarico dai detriti.

Ma essendo la parte interna del lavandino, ed essendo a diretto contatto con il tubo di scarico, è anche la parte che è più soggetta al deterioramento: assicurati di effettuare cicli di pulizia approfonditi anche di essa.

Utilizza un rimedio naturale per pulire lo scarico

Il primo passaggio che dovrai effettuare è rimuovere i residui di cibo che spesso si accumulano del lavabo. Dopodiché puoi passare alla pulizia vera e propria.

Versa all’interno del tubo un prodotto o un composto capace di sciogliere i detriti che si sono accumulati nelle tubature.

Prova ad utilizzare dell’acqua bollente per liberare lo scarico. Il calore dell’acqua scioglie tutti i detriti e rende fluido lo scorrimento dell’acqua.

Per una soluzione decisamente più strong, utilizza il bicarbonato e l’aceto insieme all’acqua calda.

Versa mezza tazza di bicarbonato nel sifone del lavabo e poi versaci sopra una tazza intera di aceto (meglio se caldo). Accertati che la schiuma si sia depositata bene nel tubo e procedi a versare l’acqua calda. Vedrai che potrà essere necessario ripetere l’operazione più di una volta, non preoccuparti, è tutto normale.

Ti accorgerai che lo scarico è completamente pulito quando vedrai l’acqua scorrere liberamente e non sentirai più quel nauseante odore.

Ricorda però che i composti naturali hanno bisogno di tempi maggiori per agire, per cui potrebbe essere necessario lasciare in posa il prodotto nello scarico molto più a lungo rispetto ad un prodotto chimico.

Acquista un prodotto apposito

Qualora tu non avessi voglia di preparare un composto naturale, puoi acquistarne uno apposito al supermercato o in un rivenditore di casalinghi.

In questo caso, ti basterà versare il prodotto nello scarico seguendo le istruzioni per l’uso riportate sull’etichetta, generalmente posta sul retro della confezione.

Presta molta attenzione quando utilizzi questa tipologia di prodotto: indossa sempre guanti di gomma protettivi ed evita distanze troppo ravvicinate alla zona in cui è stato versato il liquido.

Per far sì che lo scarico del tuo lavandino abbia vita lunga, sarà meglio prevenire: in commercio puoi trovare diversi filtri per scarichi utili a catturare tutto lo sporco.

Questa soluzione ti aiuterà di gran lunga perché ti basterà fissarla bene al filtro ed effettuare la pulizia di esso almeno una volta al giorno, o comunque dopo ogni utilizzo del lavello, e vedrai che il tuo scarico si otturrerà molto più raramente.