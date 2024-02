Profumi da sera eleganti: come trovare quello giusto In questo articolo troverai una descrizione di 3 fragranze perfette per le occasioni più ricercate

Se il profumo è uno degli aspetti principali per completare il look di qualsiasi giornata ed occasione, conoscere una serie di fragranze perfettamente indossabili in occasioni ed eventi che richiedono l’eleganza tra gli elementi chiave può tornare sempre utile.

Per questo motivo, in questo articolo troverai una descrizione di 3 fragranze perfette per le occasioni più ricercate, in cui l’eleganza è uno degli elementi cardine del dress-code.

Silver Musk di Nasomatto

Nasomatto è un brand di profumeria di lusso che, a differenza di molti altri, non necessita di particolari presentazioni.

Il maestro profumiere padre di questa fragranza è Alessandro Gualtieri, sicuramente uno degli artisti più noti di questo settore per la creativa novità con cui riesce a confezionare ogni sua produzione, sempre diversa, originale e mai realmente paragonabile ad altri profumi presenti in commercio (se non parliamo delle moltissime imitazioni esistenti).

A differenza delle vesti costantemente e visibilmente provocatorie che molte fragranze del maestro rivestono, questo è un profumo che fa dell’odore di pulito, ordinato e puro i suoi principali e solidi capisaldi.

Nasomatto profumi uomo o donna non li realizza dichiaratamente. Più precisamente non concepisce l’esperienza olfattiva in questo modo.

Alla pari delle note olfattive utilizzate nelle fragranze, ogni composizione rilasciata non è mai stata corredata da descrizioni, se non una frase che potesse sugellare il messaggio che ha ispirato la creazione. Questa fragranza è perfetta per una serata elegante per l’assenza di sensualità dell’esperienza olfattiva che presenta e propone, diventando perfetto simbolo di un distacco educato, formale. Semplicemente da provare.

Amouage Opus XIII Silver Oud

Amouage è un brand che ci fa avventurare tra le colorate ed esotiche bellezze del sultanato dell’Oman, paese con una millenaria e riconosciuta tradizione nella produzione di fragranze.

La loro padronanza della materia diventa ancor più evidente nell’uso che riescono a fare di materie prime molto pregiate come l’Oud, una resina molto utilizzata nella realizzazione delle fragranze.

In Opus XIII la maestria nell’utilizzo di questa nota ottiene la sua massima espressione. Un profumo legnoso, ambrato, perfetto per chi ama questo genere di note che portano la mente ed i sensi lontano, o che avvicinano il lontano al proprio naso, utilizzando il più antico dei 5 sensi per ammaliare.

Un concetto di eleganza assoluto, che non lascia assolutamente spazio a compromessi e che profuma di eleganza nelle sue vesti irresistibili. A differenza del precedente, è un profumo magnetico, che rimanda a sensazioni di calore ed avvicina chi lo percepisce, lasciandolo completamente ammaliato.

Erba Pura di Xerjoff

Xerjoff è un brand fondato da 2 esperti italiani riconosciuti nel panorama internazionale della profumeria di lusso.

In breve questa casa di profumi di lusso ha completamente rivoluzionato le regole, modificato e piegato a suo piacimento il gusto di migliaia di appassionati di questo genere di profumi. Erba Pura, celebre creazione del brand, non fa eccezione a questa regola, portando una ventata di freschezza alla collezione di profumi presentati in questo articolo. Le note olfattive presenti in Erba pura creano un mix di freschezza e dolcezza, grazie alla presenza di frutta, agrumi e muschio, che generano un bouquet fresco, bello, pulito, ma anche colorato e vibrante. Una fragranza perfetta per esplorare le venature più spiccatamente briose dell’eleganza.