Come dare un aspetto lussureggiante al tuo bordopiscina In questo articolo troverai consigli e suggerimenti per un risultato semplice quanto d’impatto

Se hai da poco finito di ammirare la piscina che alberga nel tuo giardino e ti stai chiedendo come creare l’arredamento circostante per dare un tocco di eleganza a questo ambiente senza ricorrere all’intervento di un arredatore professionista, sei nel posto giusto.

In questo articolo troverai consigli e suggerimenti per evitare gli errori più comuni ed ottenere un risultato semplice quanto d’impatto.

Identifica le aree arredabili

La prima cosa da tenere in considerazione per arredare il bordopiscina ed ottenere il risultato sperato richiede di conoscere planimetria, spazio arredabile e luoghi specifici in cui intendi inserire gli elementi.

Un altro aspetto riguardo allo spazio arredabile da capire prima di passare in rassegna i potenziali complementi d’arredo che andranno ad occupare questo spazio è quali aree vuoi creare e cosa vuoi che queste aree contengano.

Ad esempio, se vuoi destinare una porzione di spazio per avere uno spazio solarium che contenga almeno 3 sdraio, dovrai definire in precedenza quale sia lo spazio di riferimento e quanto spazio disponibile ci sia per farlo. Solo in questo modo potrai fare in modo che siano i complementi di arredo ad adattarsi allo spazio che hai a disposizione e non il contrario.

Scegli dei brand in linea con il risultato che desideri

I brand di arredamento, come per ogni altro settore, mirano a fornire soluzioni specifiche per esigenze altrettanto specifiche.

Alcuni, come Nardi outdoor, fanno di linee semplici ed eleganti ed un design minimal quanto ricercato il loro elemento chiave comune.

La scelta del brand dipende dallo stile con cui vorrai impreziosire e dare il tuo personale taglio a quest’area del tuo giardino.

Coerenza è eleganza

Potrà sembrare noioso, scontato o già sentito, ma questo è l’aspetto che causa la maggior parte degli errori d’arredo che spinge le persone a ricorrere all’intervento di un professionista in un momento o in un altro.

Scegliere mobili complementari è la chiave di volta che renderà il tuo giardino istantaneamente armonioso e lussureggiante.

Attenzione: per un vero effetto luxury, evita di acquistare set completi di arredamento, puntando invece a selezionare articoli complementari ed abbinabili tra loro, ma mai completamente identici (eccezion fatta per sedie e lettini che possono essere dello stesso tipo) per creare un effetto ricercato. Il risultato che riuscirai ad ottenere evitando i completi preconfezionati ti stupirà.

L’illuminazione giusta è la chiave

Un’illuminazione strategica contribuisce a conferire a questo spazio un’atmosfera unica.

Luci soffuse, ben dilazionate e soprattutto gli articoli di illuminazione giusti ti aiuteranno a creare un clima rilassante e ricercato, tipico di ambienti che rimandano ad un’idea di lusso.

Lanternoni, o in alternativa faretti LED strategicamente posizionati contribuiscono a creare un’ambientazione davvero suggestiva.

In giardino, ed un giardino che rimandi ad un’idea di lusso non fa sicuramente eccezione, le piante e la tipologia di piante giocano un ruolo di primo rilievo.

Inserire in questo spazio palme, piante tropicali o arbusti sempreverdi (questo in base anche al luogo in cui vivi e al clima che vivi) daranno al tuo giardino l’aspetto di un’oasi, uno spazio in cui il relax ha comunque il profumo della natura, creando la sensazione di esserne immersi.