Quale auto comprare: meglio un crossover o una berlina? In questa guida analizziamo quale delle due opzioni risponde meglio a determinate aspettative

Quando arriva il momento di scegliere la nuova auto, bisogna prendersi una pausa di riflessione per capire quale modello si adatterebbe meglio alle nostre esigenze. Da questo punto di vista, spesso la contesa vede protagonisti i crossover e le berline, ovvero due dei modelli in assoluto più apprezzati (e acquistati) in Italia. Nella guida di oggi, dunque, andremo ad analizzare quale delle due opzioni risponde meglio a determinate aspettative.

Una questione di priorità

Nel confrontare un crossover con una berlina, di fatto si valutano due filosofie molto diverse che, come detto, rispondono ad esigenze e stili di vita differenti. I crossover combinano alcuni elementi tradizionali dei SUV (come le capacità off-road) con una manovrabilità più vicina a quella delle auto tradizionali, mentre le berline sono più compatte e decisamente più orientate alla guida sulle strade cittadine.

La scelta dipende dunque dalle priorità. Se si cercano caratteristiche come versatilità e ampiezza degli spazi interni, il crossover si presenta come una soluzione ottimale. La posizione di guida rialzata nei crossover, inoltre, regala una prospettiva migliore della strada. Per quel che riguarda la capacità interna e l'ampiezza, i crossover propongono più spazio sia per i passeggeri che per i bagagli. Il tutto senza rinunciare alle performance, specialmente se si sceglie un crossover del brand Lexus, con una motorizzazione Full Hybrid che premia anche la sostenibilità.

Naturalmente le dimensioni più compatte delle berline incidono, in modo positivo, sui consumi. In genere una berlina, per via della sua struttura più "snella", presenta una migliore aerodinamica rispetto ad un crossover, il che si traduce in consumi inferiori. Ricordiamo, però, che in termini di prestazioni su strade mediamente complesse i crossover rendono di più. Infine, l'altezza dei crossover favorisce l'accesso all'abitacolo, ed è un altro punto importante da sottolineare.

Guidabilità e sicurezza

Le berline, con il loro baricentro più basso, superano spesso i crossover in termini di stabilità in curva e maneggevolezza. La sensazione di guida è più sportiva e diretta in una berlina, e infatti viene apprezzata soprattutto da chi cerca un'esperienza di guida dinamica, senza la necessità di affrontare terreni più impervi del normale.

Sulle strade insidiose, come anticipato più volte, i crossover mettono in campo una performance nettamente superiore. Se si vive in una zona con condizioni meteorologiche complesse, o se si percorrono regolarmente strade sterrate o in salita, questa risulta essere l'opzione più indicata, se si fa un confronto diretto con le berline.

Per quel che riguarda la sicurezza, entrambi i tipi di veicoli oramai propongono delle tecnologie molto avanzate, come l'assistenza alla frenata di emergenza (MAN) e il mantenimento assistito della corsia. Nonostante tutto, però, la struttura più robusta di un crossover concede un senso di protezione maggiore rispetto alle berline.

Il fattore estetico

L'aspetto estetico è un altro fattore da non trascurare. Le berline hanno un profilo classico e sportivo, mentre i crossover sono più “robusti” e hanno delle forme più accentuate. In entrambi i casi, comunque, sul mercato è possibile trovare dei modelli molto eleganti, e se si parla dei crossover vale la pena citare ancora una volta la Lexus.