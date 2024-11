Qual è il diploma in un anno più facile da prendere Ottieni il diploma in un anno: scopri i percorsi più facili, i costi e i vantaggi

Negli ultimi anni, ottenere il diploma in un anno è diventata un’opzione sempre più apprezzata per chi desidera completare il proprio percorso di studi in tempi brevi e senza incidere sulla propria attività lavorativa.

Questa soluzione, in ogni caso, si rivela molto utile per chi ha lasciato la scuola e ha bisogno di un titolo di studio per migliorare la propria posizione lavorativa oppure per accedere all’università. Ma quali sono i diplomi più semplici da conseguire in un solo anno? Scopri nelle prossime righe le alternative più accessibili da questo punto di vista.

Quali sono i diplomi più semplice da conseguire in un anno?

Non tutti i percorsi di studio sono uguali e alcuni diplomi risultano più semplici rispetto ad altri per il loro programma didattico e le modalità di studio. Tra i più richiesti troviamo:

Diploma in ambito turistico e alberghiero: sono diplomi perfetti per chi desidera lavorare nel settore del turismo, ristorazione e accoglienza. I programmi sono pratici e focalizzati sulle competenze che il mondo del lavoro richiede.

sono diplomi perfetti per chi desidera lavorare nel settore del turismo, ristorazione e accoglienza. I programmi sono pratici e focalizzati sulle competenze che il mondo del lavoro richiede. Diploma in amministrazione, finanza e marketing: è un percorso più adatto a chi ha una buona attitudine verso la gestione aziende e per chi vuole accedere a posizione di natura amministrativa.

è un percorso più adatto a chi ha una buona attitudine verso la gestione aziende e per chi vuole accedere a posizione di natura amministrativa. Diploma professionale in informatica: è il diploma in un anno più richiesto ed è adatto per chi è appassionato di tecnologia, questo diploma offre nozioni base su programmazione e gestione di sistemi informatici, spesso con una componente pratica.

I corsi diploma di questo tipo sono i più richiesti in quanto consentono di avere più occasioni di lavoro una volta terminati gli studi.

Quanto costa un diploma in un anno?

Il costo per ottenere un diploma di studio in un solo anno può variare in base ad una serie di fattori e al tipo di istituto a cui ci si affida. Ecco una panoramica dei costi che potrà tornarti sicuremente utile:

Corsi online o serali: si aggirano tra i 1.500 e i 3.000 € , con una buona flessibilità oraria per chi lavora.

si aggirano tra i , con una buona flessibilità oraria per chi lavora. Istituti privati: possono costare tra i 3.000 e i 6.000 € e spesso includono tutor dedicati e materiali didattici.

possono costare tra i e spesso includono tutor dedicati e materiali didattici. Preparazione individuale con esami finali: questa opzione, più economica, può costare tra i 500 e i 1.500 €, ma richiede grande autonomia nello studio.

Prima di iscriverti ad un qualsiasi corso, controlla che sia effettivamente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.

Vantaggi del diploma in un anno

Rivolgersi ad una soluzione come un diploma in un anno significa accedere ad una serie di vantaggi piuttosto concreti. Ad esempio, questa soluzione ti consente di recuperare rapidamente il tempo perso oppure di avere un certo grado di flessibilità nel caso in cui avessi già avviata una carriera lavorativa.

Inoltre, rispetto a percorsi pluriennali, con il diploma in un anno sarai in grado di risparmiare grandi quantità di soldi e di tempo. Infine, è lo strumento che ti consentirà di isciverti all’università per ottenere la Laurea, nel caso in cui tu lo desiderassi.

Conclusioni

Scegliere di ottenere un diploma in un anno è una scelta intelligente per chi desidera completare la propria formazione in modo rapido ed efficace. La chiave è individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze e verificare sempre la validità dell’istituto scelto. Con costi accessibili e un programma didattico personalizzabile, questo tipo di diploma rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la propria posizione lavorativa o accedere a nuovi percorsi di studio.