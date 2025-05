Nel cielo sopra San Pietro droni, elicotteri e gabbiani La Piazza continua a riempirsi di fedeli in attesa della nuova fumata

Anche oggi nel cielo sopra San Pietro volano droni, elicotteri e gabbiani. Uno dei volatili sosta nuovamente immobile accanto al comignolo, come ieri. Mentre il meteo è incerto, tra nuvoloni che minacciano pioggia all'orizzonte e il sole che da qualche minuto splende sulla piazza. La stessa che continua a riempirsi di fedeli attrezzati alla meglio per ripararsi da qualsiasi condizione atmosferica, tra cappellini e ombrelli. Molti stringono tra le mani coroncine del rosario e in tanti mostrano orgogliosamente le bandiere del proprio Paese di provenienza.