Armony Floor: partner industriale per pavimenti in legno di alta gamma Produzione interna e oltre 60 varianti per progetti di pavimentazione di alta gamma

Nel settore dei pavimenti in legno, la differenza tra un fornitore e un partner operativo si misura sulla capacità di garantire coerenza, affidabilità e controllo completo. Armony Floor risponde a queste esigenze con una struttura produttiva interna, un catalogo ampio e aggiornato e un servizio progettato per supportare anche i professionisti più esigenti.

L’azienda, con sede a Coriano (Rimini), ha scelto fin dall’inizio un modello senza filiera esterna: la selezione delle essenze, le lavorazioni, la finitura e la distribuzione sono tutte attività svolte internamente. Questo approccio consente una pianificazione precisa, utile in contesti dove le tempistiche e la conformità rappresentano fattori vincolanti.

Il catalogo Armony Floor include più di 60 varianti di parquet, organizzate per essenza, finitura e destinazione d’uso. Le opzioni disponibili – tra cui rovere, bamboo e legni esotici – sono tutte tracciabili e provenienti da foreste certificate.

A queste si affiancano soluzioni tecniche che coprono l’intero spettro delle esigenze progettuali: dal parquet prefinito, che riduce tempi e costi di posa, al parquet flottante per interventi su sottofondi esistenti, fino alle finiture a spina ungherese richieste nei contesti più curati.

Le pavimentazioni SPC (Stone Plastic Composite) rispondono in modo efficace a progetti in ambienti umidi o ad alto traffico. La linea outdoor, invece, è stata sviluppata per mantenere stabilità e resa estetica anche in condizioni ambientali critiche. Tutti i prodotti Armony Floor sono trattati con collanti e vernici esenti da formaldeide e rispondono alle principali normative europee in tema di salubrità e sicurezza.

Per studi di progettazione e showroom, la disponibilità di campioni fisici e l’affidabilità logistica rappresentano un elemento centrale. Armony Floor consente di richiedere direttamente online i campioni delle essenze selezionate, con consegna in 48/72 ore su tutto il territorio nazionale. Il sito ufficiale (www.pavimentieparquet.com) è pensato per un utilizzo professionale: offre immagini ad alta risoluzione, schede tecniche aggiornate e supporto prevendita.

Un ulteriore vantaggio per rivenditori e progettisti è la presenza di una rete nazionale di installatori certificati, che consente di garantire continuità tra fase di acquisto, posa e supporto post-vendita. L’azienda mette inoltre a disposizione assistenza per manutenzione e ampliamenti, anche su installazioni già eseguite.

Per chi desidera un confronto diretto con i materiali, Armony Floor apre le porte del proprio showroom di Coriano, dove le collezioni possono essere visionate in un contesto tecnico dedicato a operatori e professionisti.

Con una produzione 100% italiana, una filiera corta e una gestione interna dei processi, Armony Floor è oggi un punto di riferimento solido per il settore del parquet di fascia alta. Un partner operativo adatto a chi cerca soluzioni in legno certificate, affidabili e adatte a progetti di medio-lungo periodo.