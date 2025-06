Leone Investments: oltre 1,6 milioni restituiti in una sola settimana Restituiti 1,6 milioni a 224 investitori in soli 7 giorni

In un panorama economico spesso incerto, in cui risparmi e capitali faticano a trovare occasioni reali di crescita, c’è chi continua a dimostrare che è possibile costruire un futuro più solido e consapevole. Leone Investments firma l’ennesima settimana da record, restituendo oltre 1,6 milioni di euro a 224 investitori in 7 giorni, con un rendimento medio del 13,2%. Una testimonianza concreta di fiducia, risultati e visione.

Due le operazioni protagoniste di questo straordinario traguardo:

Via Erodoto – Casal Palocco: restituzione di 708.768 euro a 107 investitori, con un ROI del 10,40%, è la prova che selezione rigorosa e visione strategica possono dare frutti tangibili.

Via Cascella Fase 1 – Roma: restituzione di 928.000 euro a 117 investitori e un rendimento del 16%, ha rappresentato un esempio emblematico di come il crowdfunding immobiliare possa generare valore concreto.

Questi numeri non sono solo risultati economici: sono storie di fiducia ripagata, di persone che hanno scelto di non lasciare i propri risparmi fermi su un conto corrente, ma di affidarli a un modello innovativo, trasparente e partecipato. Un modello in cui ogni investimento è supportato da tutele reali e uniche, da una due diligence rigorosa, da un processo di selezione attento e professionale, e soprattutto da un rapporto umano che fa la differenza.

Per Leone Investments, ogni restituzione non è solo un risultato da comunicare, ma una promessa mantenuta. È la conferma di un percorso costruito giorno dopo giorno insieme alla propria community, che oggi conta migliaia di investitori attivi. Alcuni hanno iniziato con poche migliaia di euro, altri hanno deciso di affidare una parte importante del proprio patrimonio. Tutti, però, hanno creduto in una visione comune: rendere l’investimento immobiliare accessibile, solido e profittevole per tutti.

In un settore dove le parole hanno il loro peso, ma sono i fatti a costruire la vera fiducia, Leone Investments continua a distinguersi per affidabilità e performance. E dietro ogni cifra restituita ci sono valori profondi: il rispetto per i risparmi degli investitori, la responsabilità di chi li gestisce, la volontà di costruire non solo rendimenti, ma relazioni durature e solide.

Questa settimana rappresenta molto più di una cifra restituita: è la fotografia di un modello che funziona, di una piattaforma che cresce e che non smette mai di migliorare. È la prova che un’altro modello finanziario è possibile: più umano, più trasparente, più vicino alle persone.

DISCLAIMER:

Leone Investments non offre consulenza finanziaria in nessuna forma e nessuna delle proposte pubblicate deve intendersi come tale. Ogni operazione immobiliare è sviluppata e gestita autonomamente dall’imprenditore offerente. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Ogni investimento ha un rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.