Diesel e benzina, che salasso: in 5 anni il pieno costa fino al 30% in più Nel 2020 la verde costava 1,398 € al litro, il diesel 1.284: oggi siamo a 1,701 e 1.631 €

A Ferragosto il prezzo medio della benzina è stato di 1,701 euro al litro, quello del gasolio 1,631 euro. E' quanto sottolineato dal Codacons elaborando i dati del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

L'associazione dei consumatori ha confrontato i prezzi con lo stesso periodo del 2020. Ed i numeri sono impietosi, con un aumento del 17,3% per un pieno di gasolio.

"Una stangata che, moltiplicata per i milioni di spostamenti in auto registrati in questi giorni di esodo e controesodo, genera un salasso complessivo da centinaia di milioni di euro a carico delle famiglie italiane”, fanno sapere dall'associazione.

Il Codacons ha ricordo come "nello stesso periodo del 2020, la verde costava 1,398 euro al litro, il diesel 1,284 euro/litro. Questo significa che rispetto alle vacanze estive di 5 anni fa, gli italiani hanno pagato oggi la benzina il 21,7% in più e, addirittura, il 27% in più il gasolio".

Per l'associazione "una riduzione così forte del greggio avrebbe dovuto influire maggiormente sui listini praticati al pubblico, anche in considerazione della velocità con cui i prezzi di benzina e gasolio sono saliti dopo lo scoppio della guerra in Iran", si legge nella nota del Codacons.