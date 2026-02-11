Freddo e pressione: un rapporto europeo riporta il tema "cuore d’inverno" Un report UE riporta al centro il legame tra basse temperature e rischio cardiovascolare

Con l’arrivo dei mesi più rigidi torna un argomento che, in Campania, riguarda da vicino sia chi vive lungo la costa sia chi abita nelle zone interne: il freddo non è solo disagio, può diventare un fattore di rischio per la salute cardiovascolare. Una recente pubblicazione dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) ricorda che le basse temperature restringono i vasi sanguigni, aumentano la pressione arteriosa e possono rendere il sangue più viscoso, con un possibile incremento del rischio di coaguli, ictus o infarto, soprattutto in chi ha già una condizione cardiaca. Nello stesso documento si segnala che una quota non trascurabile di decessi cardiovascolari è attribuibile alle basse temperature, e che la vulnerabilità cresce quando le case sono fredde o si fatica a mantenerle adeguatamente riscaldate.

È un punto particolarmente attuale a gennaio e febbraio: tra sbalzi termici, giornate umide e ritmi post-feste, molte persone notano valori pressori più instabili o sintomi come affanno e palpitazioni. Non è “suggestione stagionale”, spesso è fisiologia.

La Campania tra costa e aree interne: perché lo stesso inverno può pesare in modo diverso

In una regione lunga e “a gradini” come la Campania, il freddo non si presenta uguale ovunque. Sulla costa, soprattutto tra Napoli e l’area metropolitana, l’umidità può aumentare la percezione di freddo e irrigidire il corpo, mentre nell’entroterra, dall’Irpinia al Sannio, le temperature più basse e le escursioni termiche serali possono incidere di più su chi è già predisposto. In entrambe le situazioni, l’organismo reagisce con la vasocostrizione: per far circolare il sangue in vasi temporaneamente più “stretti”, la pressione tende a salire. Questo meccanismo è descritto anche dalla Mayo Clinic, che spiega come la pressione sia generalmente più alta in inverno rispetto all’estate proprio per l’effetto del freddo sui vasi sanguigni.

Qui entra in gioco la prevenzione concreta: non basta "vestirsi più pesante", serve anche proteggere routine e controlli. Per chi deve organizzare un consulto o un accertamento senza perdere tempo tra disponibilità e incastri, può essere utile programmare ciò che serve quando serve, senza arrivare al controllo "solo dopo" settimane di sintomi.

Ipertensione “silenziosa”: quando i numeri cambiano e tu non te ne accorgi

La parte più insidiosa dell’ipertensione è che spesso non dà segnali chiari. Molte persone scoprono valori elevati per caso, oppure in un periodo come l’inverno, quando il corpo è più sotto stress per freddo, meno movimento e alimentazione più ricca. La Mayo Clinic sottolinea anche che cambi repentini di condizioni meteo, come fronti e tempeste, possono influire sui valori pressori, e che queste variazioni sono più frequenti nelle persone più anziane.

Nella vita vera, però, i campanelli d’allarme possono essere sfumati: mal di testa insolito, stanchezza, capogiri, senso di “peso” al petto, o semplicemente un affanno che prima non c’era. Non significa automaticamente ipertensione, ma è il tipo di segnale che merita attenzione se si ripete. Il punto non è misurarsi compulsivamente, è evitare di ignorare un cambiamento stabile. In inverno, anche piccoli aggiustamenti di stile di vita possono avere un impatto: più regolarità nel sonno, meno sale “nascosto” nei cibi, movimento graduale, e controlli programmati se si è già in terapia o si ha familiarità.

Freddo e rischio di eventi acuti: cosa indicano gli studi sulle ondate di gelo

Il tema non riguarda solo i valori sul misuratore. Negli ultimi anni, diversi lavori hanno osservato un’associazione tra esposizione al freddo e aumento di eventi cardiaci. Un comunicato dell’American College of Cardiology su uno studio presentato all’ESC Congress 2024 riporta che l’esposizione a temperature più basse e a “cold spells” è associata a un aumento del rischio di ricovero per infarto nei giorni successivi. Anche ricerche presentate in ambito ESC hanno descritto una relazione tra cali di temperatura e maggiore rischio di infarto “severo”, con incrementi misurabili all’abbassarsi dei gradi.

Questi dati non devono spaventare, ma aiutare a leggere l’inverno con più lucidità: se il freddo può contribuire a mettere “sotto carico” cuore e circolazione, allora è sensato proteggere soprattutto chi ha già fattori di rischio, come diabete, ipercolesterolemia, fumo, obesità, sedentarietà o una storia di eventi cardiaci in famiglia.

Sintomi da non rimandare: distinguere tra fastidi stagionali e segnali utili

L’errore più comune è aspettare troppo perché “è solo freddo” o “è stress”. In realtà, alcune combinazioni di sintomi meritano un confronto clinico, specialmente se compaiono in modo nuovo o peggiorano: dolore toracico, fiato corto a riposo o per sforzi minimi, palpitazioni frequenti, gonfiore alle caviglie, svenimenti o quasi-svenimenti. In questi casi non è utile cercare risposte in autonomia, è più utile un inquadramento: capire se serve una visita cardiologica, un controllo pressorio strutturato, esami del sangue, o un approfondimento diverso.

C’è anche un aspetto pratico: molte persone “tirano avanti” fino a quando i sintomi si sommano e diventa tutto più difficile da gestire. Programmare una visita quando il disturbo è ancora iniziale spesso riduce ansia e tempi di recupero, perché si arriva a una diagnosi più chiara e a indicazioni personalizzate, invece di inseguire tentativi casuali.

Un inverno più stabile: prevenzione sobria, scelte realistiche, controlli nel momento giusto

La prevenzione che funziona davvero in Campania, in pieno inverno, è quella sostenibile. Significa mantenere una temperatura domestica confortevole, evitare sbalzi estremi, riprendere movimento con gradualità (camminare anche poco ma spesso), e tenere d’occhio la pressione se si è già ipertesi o se il medico lo ha consigliato. Il messaggio dell’EEA è chiaro: il freddo resta un rischio concreto per il cuore e i vasi, soprattutto in chi è già fragile, e il contesto abitativo può fare la differenza.

Il punto, però, non è vivere con l’ansia. È trasformare febbraio nel mese in cui si rimettono in fila le cose: controlli rimandati, terapie da rivedere, sintomi da chiarire. E quando serve organizzare un percorso, farlo con ordine aiuta più di quanto sembri: meno rincorse, meno “vediamo come va”, più prevenzione fatta nel momento giusto.