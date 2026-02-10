ANEV, corso di formazione: la sicurezza nel parco eolico

"Un’occasione concreta per approfondire uno dei temi più importanti della green economy"

"Vuoi specializzarti nel settore dell’energia rinnovabile eolica o rafforzare le tue competenze professionali? Torna il Corso di Formazione 1/2026 - La sicurezza nel Parco Eolico, un’occasione concreta per approfondire uno dei temi più importanti della green economy: la sicurezza operativa nei parchi eolici": annuncio da parte di ANEV. "Il corso è rivolto sia a chi già lavora nel settore sia a chi desidera entrarvi, offrendo strumenti pratici e conoscenze specialistiche su normativa, gestione delle emergenze e analisi dei rischi. È prevista la possibilità di partecipare online oppure in presenza presso KEY 2026 - Fiera di Rimini e il percorso può rilasciare crediti formativi professionali".

Obiettivi principali

  • Comprendere la normativa vigente sulla sicurezza nei parchi eolici
  • Imparare a gestire le emergenze in ambito eolico
  • Conoscere i fattori chiave dell’analisi del rischio e come ridurli in modo efficace

"Un’opportunità formativa pensata per accompagnare professionisti e futuri operatori verso un lavoro più sicuro, consapevole e orientato al futuro dell’energia pulita. Data: 4 marzo 2026. Modalità: online o in presenza. Per informazioni e iscrizioni: formazione@anev.org. Partecipa e costruisci competenze solide in un settore chiave per il futuro dell’energia".

