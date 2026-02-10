Bordighera, bimba di due anni trovata morta nel lettino: madre arrestata La donna ha chiamato i soccorsi parlando di una crisi respiratoria. Sul corpo della piccola lividi

La scoperta al risveglio e la chiamata al 112. La tragedia si è consumata ieri mattina, intorno alle 8. Al risveglio, la madre ha trovato la bambina priva di sensi nel lettino e ha immediatamente allertato il 112, parlando di una crisi respiratoria. Nell’appartamento di strada delle Morghe, in località Montenero, sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa e l’automedica della centrale operativa, ma per la piccola non c’era ormai più nulla da fare.

L’intervento delle forze dell’ordine

Constatato il decesso, i sanitari hanno avvisato i carabinieri e il medico legale. Il primo accertamento ha indicato come causa ufficiale della morte un arresto cardiocircolatorio, ma gli inquirenti hanno ritenuto necessari ulteriori esami per stabilire cosa abbia provocato il collasso fatale.

I lividi e la versione della madre

Durante l’esame esterno del corpo sarebbero stati rilevati lividi, giudicati compatibili con una caduta. Sentita dai carabinieri, la madre ha riferito che la sera precedente la bambina sarebbe scivolata dalle scale di casa, senza manifestare, almeno apparentemente, conseguenze gravi. Un racconto che ora viene vagliato alla luce degli accertamenti medico-legali e investigativi.

L’autopsia per chiarire le cause

La Procura ha disposto l’autopsia per verificare se vi sia un nesso tra le lesioni riscontrate e il decesso, e per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della bambina. Intanto, la madre è stata arrestata con l’ipotesi di omicidio preterintenzionale, in attesa degli esiti degli esami che potrebbero confermare o smentire il quadro accusatorio.