Foto Diego: quattro generazioni, una sola visione Dal cuore dell’Irpinia al centro del mondo dell’imaging professionale

C’è una parola che attraversa la storia di Foto Diego come un filo invisibile ma resistente: visione.

Visione intesa come capacità di anticipare il cambiamento, di leggere l’evoluzione tecnologica e trasformarla in valore per i professionisti dell’immagine.

Da oltre quarant’anni, Foto Diego è molto più di un’azienda: è un punto di riferimento per appassionati, fotografi, videomaker, cineasti, broadcaster e operatori dell’audiovisivo che cercano competenza, affidabilità e soluzioni concrete. Un’impresa familiare che, giunta alla quarta generazione, continua a crescere senza perdere il legame con le proprie radici.

LA STORIA

Una passione che si tramanda

Dal primo negozio di Avellino a una presenza nazionale

La storia di Foto Diego nasce nel 1978 ad Avellino, in un’epoca in cui la fotografia era ancora chimica e artigianale. È lì che prende forma un progetto fondato su conoscenza tecnica, rapporto umano e attenzione al cliente.

Negli anni, l’azienda cresce seguendo l’evoluzione del settore: dal passaggio al digitale all’apertura dell’e-commerce, fino alla creazione di punti vendita strategici e di un headquarter dedicato alla logistica. Ogni passaggio non è mai stato una rincorsa, ma una scelta consapevole.

Quattro generazioni dopo, Foto Diego conserva lo stesso approccio: mettere la competenza al servizio dell’immagine.

LA VISIONE

Oltre il prodotto

Consulenza, metodo, strategia

Foto Diego non si limita alla vendita di attrezzature. Il suo valore aggiunto è un modello che integra:

analisi delle esigenze produttive

consulenza tecnica personalizzata

supporto pre e post-vendita

formazione continua

L’obiettivo non è “vendere”, ma costruire soluzioni. Ogni progetto viene seguito come un percorso: dalla scelta della tecnologia più adatta fino all’ottimizzazione dei flussi di lavoro.

In un settore in cui la tecnologia cambia rapidamente, Foto Diego si propone come partner affidabile per investimenti consapevoli e sostenibili.

DIVISIONE CINEFOTO

Il linguaggio del cinema e del broadcast

Tecnologia al servizio della creatività

La Divisione Cinefoto rappresenta una delle anime più evolute dell’azienda. Un’area pensata per il mondo del cinema, della pubblicità e della televisione, dove precisione tecnica e qualità dell’immagine sono imprescindibili.

Qui trovano spazio:

sistemi di ripresa cinematografica

ottiche cinema

illuminazione professionale

sistemi audio e broadcast

workflow completi dalla ripresa alla post-produzione

Il dialogo diretto con i principali produttori internazionali consente a Foto Diego di offrire soluzioni sempre aggiornate e altamente specializzate.

VENDITA E NOLEGGIO

Flessibilità operativa

Quando la tecnologia deve adattarsi al progetto

Accanto alla vendita, il servizio di noleggio rappresenta una risorsa strategica, una formula che consente di accedere alle tecnologie più avanzate senza vincoli strutturali.

Il noleggio non è mai “standard”: ogni proposta è costruita sulle reali esigenze e attrezzature selezionate tra i migliori brand del settore.

Un approccio che rende Foto Diego un alleato concreto per amatori e professionisti.

ASSISTENZA E DEMO

Provare, confrontare, scegliere

Il valore dell’esperienza diretta

Demo di prodotto, test sul campo, sessioni comparative: Foto Diego investe fortemente nell’esperienza pratica. Perché scegliere una tecnologia significa conoscerla a fondo.

Il Customer care garantisce supporto costante anche nel post vendita riducendo i tempi di fermo e assicurando continuità operativa.

Un servizio essenziale per chi oltre al prodotto cerca assistenza e consulenza sia pre che post acquisto

CRESCITA E FORMAZIONE

Academy e comunità

Condividere competenze per far crescere il settore

La formazione è parte integrante della visione aziendale. Attraverso academy, workshop e contenuti educativi, Foto Diego contribuisce alla crescita di una comunità di professionisti e appassionati dell’imaging.

Non solo prodotti, ma conoscenza: perché la tecnologia ha valore solo se chi la utilizza sa esprimere tutto il suo potenziale.

CONCLUSIONE

Uno sguardo al futuro

Innovare restando fedeli ai propri valori

In un mercato in continua trasformazione, Foto Diego dimostra che è possibile crescere senza perdere identità. Tradizione familiare e innovazione tecnologica convivono in un modello solido, credibile, orientato al futuro.

Foto Diego non segue le mode: costruisce visioni. E continua, giorno dopo giorno, a farlo insieme a chi dell’immagine ha fatto una professione.