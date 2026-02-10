Nuova indagine per Santanchè: ipotesi di bancarotta sul fallimento Bioera La ministra del Turismo indagata a Milano: è un filone distinto dal caso Ki Group

L’indagine sul crack Bioera. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per un’ipotesi di bancarotta legata al fallimento di Bioera, la società per azioni del settore biofood di cui la senatrice di Fratelli d’Italia è stata presidente fino al 2021. L’indagine riguarda la gestione che ha preceduto il dissesto e si inserisce in un quadro già complesso di procedimenti che coinvolgono il gruppo imprenditoriale riconducibile alla ministra.

Un nuovo filone giudiziario

Quella su Bioera è un’inchiesta autonoma rispetto ad altre vicende giudiziarie note. Gli accertamenti degli inquirenti milanesi mirano a chiarire se vi siano state condotte rilevanti penalmente nella fase che ha portato al fallimento della società, dichiarato dopo anni di difficoltà finanziarie e ristrutturazioni mancate.

Il precedente di Ki Group

Un’ipotesi di bancarotta era già emersa in relazione al crack di Ki Group srl, altra società del medesimo perimetro imprenditoriale. Anche in quel caso, l’attenzione della magistratura si è concentrata sulla gestione societaria e sulle operazioni compiute prima del dissesto. I due procedimenti, pur ruotando attorno allo stesso gruppo, restano formalmente separati.

Le altre inchieste aperte

Le indagini su Bioera e Ki Group non si sovrappongono agli altri procedimenti che vedono coinvolta la ministra. Restano distinti, infatti, sia il filone per l’ipotesi di falso in bilancio sia quello relativo alla presunta truffa ai danni dell’Inps, vicende che seguono binari giudiziari autonomi e che si trovano in fasi procedurali differenti.

Il quadro politico

La nuova indagine riaccende il dibattito politico attorno alla posizione della ministra del Turismo, già al centro di polemiche e richieste di chiarimento da parte delle opposizioni. Dal governo, finora, è stata ribadita la linea della fiducia e del rispetto della presunzione di innocenza, in attesa degli sviluppi