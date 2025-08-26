Il Comune chiude il cimitero per mancanza di spazio: 220 bare senza sepoltura

Una vicenda che ha dell'incredibile e che sta creando non poche polemiche in paese: il sindaco di Villabate, in provincia di Palermo, ha chiuso con un'ordinanza il cimitero cittadino per emergenza igienico-sanitaria.
Ci sono almeno 220 bare in attesa di sepoltura per mancanza di spazio. Il caldo di queste settimane sta creando una situazione terribile, tra odori nauseabondi e feretri "scoppiati" a causa del caldo.
Di qui la decisione del sindaco Gaetano Di Chiara di chiudere il cimitero, per disporre la sistemazione e la riparazione delle bare che si sono aperte, facendo colare liquidi all'esterno.
Nelle prossime settimane sono in programma i lavori di ampliamento del cimitero, ma intanto l'emergenza sta destabilizzando tantissime famiglie del territorio.