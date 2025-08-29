Cybersecurity: come aziende e professionisti possono difendersi oggi Attacchi informatici in aumento: l’approccio vincente parte da prevenzione e formazione

Gli attacchi informatici non risparmiano nessuno: aziende, studi professionali, enti pubblici e persino piccole attività locali sono ormai nel mirino dei cybercriminali. Un clic su un’email sbagliata, una password debole o un sistema non aggiornato possono aprire la strada a violazioni con conseguenze gravi, sia economiche che reputazionali.

Negli ultimi anni, il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti. Secondo i principali osservatori del settore, i casi di ransomware e phishing sono cresciuti a doppia cifra. Una minaccia che impone un cambio di passo: non basta più installare un semplice antivirus, serve una strategia di difesa strutturata e costante.

Gli esperti concordano su alcuni punti fondamentali. Prima di tutto, l’analisi dei rischi: ogni realtà ha vulnerabilità diverse e richiede un piano di sicurezza personalizzato. Poi, la formazione del personale, spesso anello debole della catena: la maggior parte degli attacchi informatici infatti parte da errori umani. Infine, la tecnologia: firewall di nuova generazione, sistemi di monitoraggio in tempo reale, backup sicuri e procedure di disaster recovery diventano strumenti imprescindibili.

Un approccio che alcune realtà del territorio campano hanno già fatto proprio. È il caso di Soft Tecnology, società che da anni affianca aziende e professionisti nell’adozione di soluzioni integrate per la protezione dei dati. La loro formula unisce valutazioni tecniche accurate, strumenti avanzati e un servizio di assistenza continua, capace di intervenire in tempi rapidi in caso di emergenza.

Il messaggio è chiaro: la sicurezza informatica non è più un optional, ma un investimento strategico. Difendersi è possibile, a patto di non sottovalutare il problema e di affidarsi a chi conosce davvero le minacce digitali e sa come trasformarle in opportunità di crescita.