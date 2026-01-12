Vino senza alcol, via libera al pacchetto Ue: ok in commissione Agricoltura Accordo sul trilogo per sostenere il settore vitivinicolo tra crisi, sostenibilità e opportunità

La commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha approvato il risultato del trilogo sul pacchetto vino, un insieme di misure pensate per accompagnare il settore vitivinicolo europeo in una fase di difficoltà strutturale. L’intesa è stata sostenuta anche dal gruppo dei Verdi/ALE, che ha contribuito alla definizione di un equilibrio tra gestione delle crisi e interventi di prospettiva.

Il sostegno ai piccoli produttori

Al centro dell’accordo, come sottolineato da Cristina Guarda, componente della commissione Agricoltura e relatrice ombra per i Verdi/ALE, c’è la tutela dei viticoltori indipendenti e dei piccoli produttori. Tra le misure approvate figurano la possibilità di finanziare con fondi europei interventi di estirpo in caso di crisi di mercato, servizi di consulenza per la vendita diretta e per la diversificazione delle attività, oltre alla conversione varietale dei vigneti per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.

Più fondi per sostenibilità e adattamento

Il pacchetto rafforza inoltre gli strumenti dedicati alla sostenibilità ambientale, prevedendo un aumento delle risorse e tassi di cofinanziamento più elevati per le misure di adattamento climatico. Un orientamento che mira a rendere il settore più resiliente nel medio-lungo periodo, senza scaricare i costi della transizione sui produttori più fragili.

Promozione e nuovi mercati

Un altro punto qualificante riguarda i programmi di promozione, che non saranno più appannaggio esclusivo dei grandi operatori. Grazie a criteri specifici, anche le piccole aziende potranno accedere ai fondi, ampliando le opportunità sui mercati internazionali e in segmenti emergenti come quello dei vini dealcolati. Le nuove diciture “alcohol-free” e “reduced alcohol” sulle etichette puntano a garantire maggiore trasparenza e chiarezza per i consumatori.

Ricerca, salute delle vigne e tutela dei territori

Il testo introduce attività di monitoraggio, diagnostica, formazione e ricerca per contrastare la diffusione di malattie come la flavescenza dorata, privilegiando approcci preventivi e riducendo il ricorso ai pesticidi. Particolare attenzione è riservata anche ai vigneti eroici, che potranno beneficiare di deroghe specifiche in virtù del loro valore culturale, ambientale e paesaggistico.

Il prossimo passaggio in plenaria

Dopo l’approvazione in commissione Agricoltura, il pacchetto vino sarà ora sottoposto al voto della plenaria del Parlamento europeo nelle prossime settimane. Un passaggio decisivo per rendere operative le nuove regole e avviare il sostegno a un comparto considerato strategico per molte economie agricole europee.