Microspia per scoprire l’adulterio: Cassazione boccia Testimoni di Geova Avevano piazzato una microspia nell'auto per carpirne l'intimità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9222, fissa un principio netto sul rapporto tra diritto di cronaca e tutela della vita privata. I giudici hanno stabilito che l’installazione di una microspia nell’auto di una donna da parte dei figli, con l’obiettivo di dimostrare una presunta relazione extraconiugale, non può essere giustificata in alcun modo come esercizio del diritto di informazione. Secondo la Suprema Corte, la diffusione o la raccolta di informazioni legate alla vita sentimentale di una persona non può essere considerata di interesse pubblico quando riguarda esclusivamente la dimensione privata dei soggetti coinvolti. Il diritto di cronaca, per essere legittimo, deve infatti rispondere a criteri precisi di interesse sociale, verità dei fatti e continenza nell’esposizione. Nel caso esaminato, questi presupposti non esistono. La privacy prevale sull’interesse della comunità religiosa

Un procedimento particolarissimo

La Cassazione ha respinto questa impostazione. I giudici sottolineano che l’adulterio, pur potendo essere considerato moralmente censurabile all’interno di alcune comunità religiose, non costituisce per l’ordinamento italiano né un reato né un illecito civile. Si tratta dunque di un comportamento che riguarda esclusivamente la sfera privata e affettiva delle persone coinvolte. Proprio per questo motivo la sua divulgazione o la raccolta di prove attraverso strumenti invasivi rappresenta una violazione della riservatezza.

La tutela più ampia per la vita intima

La decisione richiama il principio costituzionale di tutela della vita privata e della dignità della persona. Le informazioni legate alla sfera sentimentale e sessuale sono considerate tra le più sensibili e meritano, secondo i giudici, una protezione particolarmente ampia. La sentenza ribadisce quindi che il diritto di cronaca non può trasformarsi in uno strumento per giustificare intrusioni nella vita personale, soprattutto quando i fatti non hanno alcuna rilevanza pubblica o giuridica. Il pronunciamento della Corte di Cassazione rafforza così un orientamento consolidato: la curiosità sociale o l’interesse interno a gruppi o comunità non possono prevalere sulla tutela della privacy individuale.