Valentino, l’addio a Roma: da oggi la camera ardente in piazza Mignanelli Aperta fino a domani nella storica sede della maison, venerdì i funerali in basilica

L’ultimo saluto nella sua Roma. Si apre oggi a Roma la camera ardente di Valentino Garavani, morto lunedì all’età di 93 anni. L’allestimento resterà accessibile fino a domani, dalle 11 alle 18, in piazza Mignanelli, nel cuore della città e luogo profondamente legato alla storia della maison. Venerdì mattina, alle 11, si terranno i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a pochi passi da piazza della Repubblica.

La camera ardente alla Fondazione

Il feretro è stato accolto negli spazi della Fondazione Garavani Giammetti, al civico 23 di piazza Mignanelli. La sala, allestita in un ambiente essenziale e luminoso, è decorata con fiori rossi, richiamo cromatico inconfondibile dell’universo creativo di Valentino. All’esterno, transenne e percorsi separati regolano l’accesso del pubblico e delle autorità, mentre già dalle prime ore del mattino si è formata una fila ordinata di persone venute a rendere omaggio allo stilista.

Un luogo simbolo della carriera

Proprio in piazza Mignanelli, nei primi anni Sessanta, Valentino aprì il suo atelier romano, destinato a diventare uno dei più frequentati dal jet set internazionale. Da qui passarono attrici, principesse e first lady, contribuendo a costruire il mito di uno stilista capace di unire eleganza assoluta e spettacolarità. Nello stesso edificio, nel febbraio 2025, Valentino e Giancarlo Giammetti avevano inaugurato la Fondazione, pensata come spazio espositivo e centro di sostegno alla formazione delle nuove generazioni creative.

Il ricordo dell’“Ultimo Imperatore”

Roma conserva anche la memoria del suo clamoroso addio alla moda, celebrato con tre giorni di eventi sfarzosi che riunirono capi di Stato, star di Hollywood e nobiltà internazionale. Un congedo entrato nella leggenda e che valse a Valentino il soprannome di “Ultimo Imperatore” della moda, simbolo di un’epoca irripetibile di lusso e mondanità.