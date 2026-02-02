Scioperi, febbraio nero per chi viaggia: stop su bus, treni e aerei Ventidue agitazioni in calendario nei trasporti: proteste locali ma anche due scioperi nazionali

Febbraio si annuncia come uno dei mesi più difficili per chi deve spostarsi in Italia. Il calendario degli scioperi nei trasporti conta oltre venti agitazioni, tra proteste locali, regionali e due stop nazionali di 24 ore che rischiano di paralizzare treni e aerei. Una sequenza che accompagnerà pendolari e viaggiatori fino alla fine del mese, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità.

Si parte oggi tra Lazio e Lombardia

La prima giornata critica è già oggi. In Lombardia lo sciopero proclamato dal sindacato Orsa coinvolge l’intero personale di Trenord, con possibili effetti sulla circolazione dalle 3 del mattino fino alle 2 del giorno successivo. Garantite le consuete fasce di tutela tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, ma l’azienda avverte che potrebbero verificarsi ripercussioni sull’offerta programmata. In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali sono previsti bus sostitutivi verso Malpensa. Sempre oggi, nel Lazio, si ferma per quattro ore il personale degli appalti ferroviari di Elior divisione Itinere/Polaris, con possibili disagi sulle attività di supporto al servizio ferroviario.

Una settimana di proteste diffuse

Il calendario resta fitto anche nei giorni successivi. Giovedì 5 febbraio è previsto uno sciopero provinciale di otto ore del personale di Trenitalia nelle officine meccaniche di Rimini. Venerdì 6 incrociano le braccia i lavoratori del settore portuale in tutta Italia, mentre sono attese astensioni dal lavoro anche nel comparto autostradale e nel trasporto pubblico locale, con proteste a Bari e in Abruzzo che coinvolgono il personale della società Tua.

Il 13 febbraio disagi nel trasporto locale

Il venerdì successivo, 13 febbraio, si concentrano nuove agitazioni nel trasporto pubblico. A Bolzano è annunciato uno sciopero di 24 ore del personale della Sasa, mentre a Termoli si fermano i dipendenti della Gtm. Disagi anche in Friuli Venezia Giulia, dove è previsto uno stop di nove ore del personale Arriva Udine.

Il 16 febbraio giornata nera per i voli

Il giorno più temuto per chi viaggia in aereo è lunedì 16 febbraio. È in programma uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale di ITA Airways, oltre agli addetti di diverse società di handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. A incrociare le braccia anche gli assistenti di volo di Vueling Airlines. Una parte del personale Ita si fermerà inoltre per quattro ore, aumentando il rischio di cancellazioni e ritardi su numerose tratte.

Chiusura di mese con lo stop delle Ferrovie

Dopo una breve tregua, il finale di febbraio riporta nuovi disagi. Tra il 27 e il 28 è previsto lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con l’astensione che scatterà dalle 21 del 27 febbraio. Nelle stesse giornate sono annunciate anche proteste nel trasporto ferroviario regionale del Sud.

Già in vista le prime agitazioni di marzo

Il quadro resta complesso anche guardando oltre il mese. Il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala già i primi scioperi di marzo, con nuove proteste nel trasporto pubblico locale e nel settore aereo, a conferma di una stagione sindacale che si preannuncia ancora lunga e complicata per chi viaggia.