Milano, sparatoria a Rogoredo: rapinatore ferito gravemente dalla polizia Inseguimento notturno nel sud della città, colpi contro una volante

La sparatoria nella notte. Momenti di forte tensione nella notte a Rogoredo, alla periferia sud di Milano, dove si è verificata una sparatoria tra la polizia e un uomo sospettato di rapina. Secondo una prima ricostruzione, il confronto armato è avvenuto durante un tentativo di controllo che si è trasformato in un inseguimento.

I colpi contro la volante

L’uomo, a bordo di un’auto, avrebbe esploso tre colpi di arma da fuoco contro una volante della polizia che cercava di sbarrargli la strada. A quel punto gli agenti avrebbero risposto al fuoco per fermare la fuga. Il rapinatore è stato colpito ed è crollato al suolo.

Le condizioni del ferito

Soccorso dal personale sanitario, l’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue generalità né sull’esatto quadro clinico. Nessun agente risulta ferito.

Le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi della Polizia di Stato, che hanno isolato l’area per consentire i rilievi. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando il contesto della presunta rapina, oltre alla provenienza dell’arma utilizzata dall’uomo.

Allarme sicurezza nel quartiere

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nell’area di Rogoredo, già al centro di numerosi interventi delle forze dell’ordine. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni aspetto dello scontro a fuoco.