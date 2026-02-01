Pioltello, precipita dall’ottavo piano e muore: in casa segni di lotta Dal sospetto suicidio all’ipotesi di omicidio nel quartiere Satellite

La caduta nel quartiere Satellite. È morto sul colpo un uomo di 31 anni precipitato dall’ottavo piano di una palazzina nel quartiere Satellite di Pioltello, alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 31 gennaio in via Cimarosa 1. Secondo una prima testimonianza, un vicino di casa avrebbe visto il giovane cadere nel vuoto. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo.

La vittima e il primo intervento

La vittima è un cittadino colombiano, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti e senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pioltello, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte.

Dal suicidio all’ipotesi di delitto

In un primo momento l’episodio era stato inquadrato come un possibile suicidio. Tuttavia, i successivi rilievi hanno cambiato il quadro investigativo. L’appartamento in cui l’uomo viveva è stato trovato completamente a soqquadro, con evidenti segni di una colluttazione che fanno pensare a una lite violenta avvenuta poco prima della caduta.

Le indagini dei carabinieri

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia. L’ipotesi di un omicidio è al vaglio, così come la possibilità che la caduta sia stata conseguenza di una violenza subita. Vengono raccolte testimonianze e analizzati eventuali elementi utili all’interno dell’abitazione.

Un giallo ancora aperto

Al momento non risultano fermati. I carabinieri mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono gli accertamenti per individuare eventuali responsabilità e chiarire se il 31enne sia stato spinto nel vuoto al termine di una lite.