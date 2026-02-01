Roma, travolto e ucciso a 18 anni al Tiburtino mentre attraversa la strada Incidente mortale in via Filippo Fiorentini, indagini sulla dinamica

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte al Tiburtino, a Roma, dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in via Filippo Fiorentini, in una zona residenziale del quadrante est della città. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi e la morte del giovane

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari dell’Ares 118 e gli agenti della Polizia Locale, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’investimento si sono rivelate fatali nonostante i tentativi di rianimazione.

Il conducente e gli accertamenti

Alla guida della Smart che ha investito il ragazzo c’era un uomo di 32 anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Come previsto dalla procedura, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Nelle prossime ore potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, atto dovuto in casi di questo tipo.

Le indagini sulla dinamica

L’auto è stata sequestrata e la Polizia Locale sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli accertamenti si concentrano anche sull’eventuale coinvolgimento di altri veicoli e sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Un bilancio che cresce

Con questa tragedia salgono a otto le vittime della strada registrate dall’inizio dell’anno tra Roma e provincia, un dato che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne e nelle aree urbane più trafficate.