Esplosione e crollo di una casa ad Adelfia: due persone morte - VIDEO Tragedia in provincia di Bari, le vittime sono due anziani

E' di due persone trovate senza vita sotto le macerie di una palazzo crollato parzialmente dopo un'esplosione. Il dramma ad Adelfia, in provincia di Bari dove dalle prime ore del pomeriggio vigili del fuoco e sanitari del 118 sono in azione per il crollo parziale di un edificio causato da una violenta esplosione, riconducibile probabilmente alla deflagrazione di una bombola di gas.

Sul posto sono al lavoro 3 squadre di vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Durante le operazioni di soccorso, i vigili hanno rinvenuto senza vita i corpi di due coniugi. Si tratterebbe di due anziani, marito e moglie, che vivevano nello stabile.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e il sostituto procuratore di turno che ha disposto il sequestro dell'area. Si tratta di una costruzione di due piani nel centro del paese. Tante le persone accorse sul posto dopo il drammatico incidente.