Corona-Mediaset, scontro totale: rimossi profili social per il caso Signorini Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona.

Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non risulta più accessibile l’account Instagram, sul quale l’ex agente fotografico pubblicava e rilanciava i video del suo format online Falsissimo. La chiusura è arrivata dopo la pubblicazione, nella serata di lunedì, di una puntata della serie contenente attacchi diretti ad Alfonso Signorini e a Mediaset. Un portavoce di Meta ha confermato la decisione spiegando che gli account sono stati rimossi “per violazioni multiple degli Standard della community”.

L’azione legale di Mediaset

Secondo quanto riportato da ANSA, la rimozione sarebbe la conseguenza diretta di un intervento dell’ufficio legale di Mediaset. L’azione ha portato, caso piuttosto raro, sia Google a eliminare da YouTube tutti i contenuti legati al format Falsissimo, sia Meta a bloccare il profilo Instagram di Corona. Risulta inoltre rimosso anche il profilo TikTok. Le diffide inviate ai colossi del web segnalavano plurime violazioni, tra cui infrazioni al copyright, contenuti diffamatori e messaggi d’odio attribuiti all’ex agente fotografico.