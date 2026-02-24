Vuoi insegnare a scuola? Scala le graduatorie GPS con le certificazioni di AICA! Dal 23 febbraio bando aperto: DigCompEdu e ICDL titoli valutabili

Con l’apertura del bando del 23 febbraio i docenti non di ruolo hanno la possibilità di migliorare il proprio posizionamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028. In questo percorso le competenze digitali certificate rappresentano un titolo valutabile utile ad aumentare il punteggio in graduatoria.

AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, da oltre sessant’anni punto di riferimento per la costruzione della società digitale, dà l’opportunità di soddisfare questo criterio grazie alle proprie certificazioni accreditate ACCREDIA:

AICA DigCompEdu

DigComp 2.2 per Utente Qualificato di Computer

ICDL Full Standard

Dal 2014 AICA è ente accreditato ACCREDIA

Per essere considerate nei bandi pubblici, le certificazioni devono essere rilasciate da enti accreditati ACCREDIA, l’unico organismo nazionale di accreditamento riconosciuto dallo Stato. Un requisito che AICA soddisfa dal 2014 proponendo certificazioni affidabili, allineate agli standard europei e valide a livello internazionale per cittadini, professionisti, studenti e istituzioni, contribuendo così alla diffusione delle competenze digitali e alla costruzione della società digitale, cardine della mission dell’Associazione dal 1961.

Al seguente link è possibile consultare le specifiche sulle certificazioni digitali per docenti valide nella graduatoria GPS 2026:

https://www.aicanet.it/gps-2026-lunedi-23-febbraio-aprono-le-graduatorie

AICA DigCompEdu: la nuovissima certificazione digitale pensata per i docenti

AICA è accreditata dal MIM - Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione del personale docente e la certificazione AICA DigCompEdu è la novità dell’offerta dell’Associazione pensata specificamente per docenti, formatori ed educatori, con la finalità di attestare in modo oggettivo e riconosciuto le competenze digitali applicate all’insegnamento e alla formazione, contribuendo ad acquisire punteggio nelle GPS 2026–2028 e attribuendo così valore aggiunto al profilo del candidato.

“AICA DigCompEdu aiuta i docenti nello sviluppo della didattica e li supporta nel loro ruolo di formatori ed educatori delle nuove generazioni, pilastro del futuro del nostro Paese. AICA è da sempre al fianco del mondo della scuola, per preparare docenti e studenti ad affrontare le sfide dell’innovazione attraverso un uso consapevole e responsabile della tecnologia”, il pensiero del Presidente AICA, Antonio Piva.

AICA DigCompEdu: il percorso di certificazione

La certificazione attesta le competenze digitali applicate alla didattica secondo il quadro europeo Digital Competence Framework for Educators: il Syllabus AICA DigCompEdu copre 22 competenze, organizzate in 6 aree di competenza per una preparazione completa e aggiornata sull’uso delle tecnologie digitali nella didattica.

ll percorso di certificazione è composto da due esami, al termine dei quali si ottiene un certificato che attesta il livello raggiunto. Al termine della prova, il candidato riceverà automaticamente un report dettagliato con i livelli raggiunti nelle diverse aree e il certificato ufficiale con logo ACCREDIA che verrà rilasciato digitalmente dal Test Center (verificabile nel registro pubblico di ACCREDIA). La durata della certificazione AICA DigCompEdu è di 4 anni.

Info, dettagli ed elenco dei test center autorizzati all’erogazione degli esami sono disponibili al seguente link: https://www.aicanet.it/digcompedu