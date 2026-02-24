Scaletta Festival Sanremo 2026: l'ordine di uscita della prima serata

Questa sera si alza il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo, tra entusiasmo, curiosità e l’immancabile atmosfera da grande evento che accompagna la manifestazione musicale più amata dagli italiani. Cresce l’attesa per conoscere la scaletta ufficiale della serata, mentre in conferenza stampa Carlo Conti ha già svelato l’ordine di uscita dei cantanti in gara, alimentando ulteriormente il fermento attorno al debutto.
Di seguito trovate l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2026, ordine che è stato appena comunicato in conferenza stampa:
Ditonellapiaga
Michele Bravi
Sayf
Mara Sattei
Dargen D'Amico
Arisa
Luchè
Tommaso Paradiso
Elettra Lamborghini
Patty Pravo
Samurai Jay
Raf
Jay-Ax
Fulminacci
Levante
Fedez e Marco Masini
Ermal Meta
Serena Brancale
Nayt
Malika Ayane
Eddie Brock
Sal Da Vinci
Nigiotti
Tredici Pietro
Bambole di Pezza
Chiello
Maria Antonietta e Colombre
Leo Gassman
Francesco Renga
LDA & Aka7even