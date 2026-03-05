Italia e crisi Iran, Meloni: decisioni sulle basi solo con il Parlamento Governo prudente: aiuti difensivi ai partner e sostegno a Cipro

Il governo segue l’escalation in Medio Oriente. L’Italia osserva con preoccupazione l’evoluzione della crisi legata alle tensioni con l’Iran e al conflitto che coinvolge diversi Paesi del Medio Oriente. La premier Giorgia Meloni ha parlato di «giorni difficili» e ha ribadito che l’obiettivo dell’esecutivo è evitare qualsiasi coinvolgimento diretto nel conflitto.

La presidente del Consiglio ha spiegato che, allo stato attuale, non è arrivata alcuna richiesta ufficiale sull’utilizzo delle basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano. Qualora dovesse accadere, ha chiarito, la decisione sarà presa con il coinvolgimento del Parlamento. La linea del governo resta quella della prudenza: «L’Italia non è in guerra e non vuole entrarci».

Il confronto con il Quirinale

Nel pomeriggio di ieri Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto hanno incontrato separatamente al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare il punto sulla situazione internazionale.

La premier ha poi rilasciato un’intervista radiofonica in cui ha sottolineato la complessità della fase geopolitica, segnata dall’instabilità nel Golfo Persico e dalle possibili ripercussioni sulla sicurezza energetica e sui traffici internazionali.

Nelle prossime ore il Parlamento sarà chiamato a discutere il ruolo dell’Italia nella crisi. I ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto interverranno alle Camere con comunicazioni ufficiali sull’evoluzione dello scenario.

Aiuti militari difensivi ai Paesi del Golfo

Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa Guido Crosetto, l’Italia è pronta a rafforzare il proprio dispositivo di sicurezza nella regione e a sostenere i Paesi alleati che si trovano sotto pressione.

L’ipotesi allo studio riguarda l’invio di sistemi di difesa aerea e antimissilistica per proteggere infrastrutture e territori nel Golfo Persico. Tra i Paesi interessati figurano Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Qatar, che negli ultimi giorni sono stati coinvolti indirettamente dalle tensioni regionali.

Il ministro ha sottolineato che la strategia italiana è principalmente difensiva e finalizzata alla protezione dei contingenti, dei cittadini e degli interessi nazionali presenti nell’area.

Supporto europeo a Cipro

Un altro fronte riguarda il Mediterraneo orientale. Guido Crosetto ha spiegato che l’Italia sta lavorando insieme a partner europei per rafforzare la sicurezza di Cipro, considerata un punto sensibile nello scenario attuale.

Roma sta coordinando le proprie mosse con Francia, Spagna e Olanda per costruire un dispositivo di sostegno nel quadro della cooperazione europea. Un eventuale attacco diretto a uno Stato membro dell’Unione europea o della NATO comporterebbe infatti obblighi di solidarietà tra gli alleati.

La linea diplomatica del governo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che l’Italia non è parte del conflitto ma ha il dovere di tutelare cittadini e imprese italiani presenti nella regione. Secondo il titolare della Farnesina, la priorità resta quella di favorire ogni iniziativa utile alla de-escalation e di mantenere aperto il dialogo diplomatico tra le parti. L’obiettivo dichiarato è evitare che la crisi si allarghi ulteriormente e garantire la stabilità di una delle aree più strategiche per gli equilibri globali.