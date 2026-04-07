Vannacci e la strategia dello shock: cresce Futuro Nazionale Tra polemiche e nuovi ingressi, il generale consolida il suo spazio politico

A Milano, Roberto Vannacci continua a costruire il suo consenso attraverso una comunicazione spiazzante, fatta di metafore e dichiarazioni destinate a far discutere. L’ultima polemica nasce da un paragone culinario utilizzato per spiegare il voto contrario alla fiducia sul decreto bollette. Il leader di Futuro Nazionale ha evocato la “trippa” come metafora della fiducia politica, suscitando reazioni contrastanti. Non è un episodio isolato. Dalle dichiarazioni sull’Islam alle frasi su Benito Mussolini, fino agli attacchi contro il politicamente corretto, Vannacci utilizza sistematicamente toni provocatori per catalizzare attenzione mediatica.

Il consenso e il peso politico

La strategia sembra funzionare. I sondaggi attribuiscono al suo movimento oltre il 3%, una soglia che, se consolidata, potrebbe renderlo determinante negli equilibri del centrodestra. Il successo del libro Il mondo al contrario ha rappresentato il trampolino di lancio politico, trasformando Vannacci in una figura riconoscibile anche fuori dai circuiti tradizionali della destra.

Nuovi ingressi e tensioni nel centrodestra

Negli ultimi giorni, il progetto politico di Vannacci si è rafforzato con l’ingresso di figure provenienti dal centrodestra tradizionale. Tra questi, Luca Bellotti, già sottosegretario nel governo Berlusconi, e Massimo Bessone, ex esponente della Lega in Alto Adige. A loro si è aggiunto Joe Formaggio, ex consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia. Movimenti che segnalano una crescente attrattività del nuovo soggetto politico, soprattutto tra chi non si riconosce più nei partiti guidati da Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Uno spazio politico in costruzione

Il progetto di Vannacci punta a occupare uno spazio più radicale all’interno dello schieramento conservatore. Le polemiche, lungi dall’indebolirlo, diventano parte integrante della sua strategia di visibilità. Resta da capire se questo consenso riuscirà a tradursi in una struttura politica stabile o se resterà legato alla figura personale del generale. In un contesto già segnato da tensioni interne alla maggioranza, la crescita di Futuro Nazionale potrebbe contribuire a ridefinire gli equilibri della destra italiana nei prossimi mesi.