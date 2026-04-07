Forza Italia, resa dei conti: Tajani convocato da Marina Berlusconi Dopo il referendum, tensioni interne e congressi agitano il partito

L’incontro che pesa sugli equilibri. A Roma cresce l’attesa per il faccia a faccia tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi. Un incontro formalmente ordinario, ma che nel partito viene letto come decisivo per il futuro degli equilibri interni. La figlia del fondatore Silvio Berlusconi è diventata negli ultimi mesi un punto di riferimento per l’area critica di Forza Italia, mentre Tajani resta l’unico leader non realmente in discussione. Dopo il referendum, però, la richiesta che arriva dalla famiglia è chiara: serve una svolta politica e organizzativa.

Il partito tra correnti e riorganizzazione

Il recente cambio alla guida dei senatori, con l’avvicendamento tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi, è stato solo il primo segnale di un riassetto più ampio. Altri nodi restano aperti, a partire dalla posizione del capogruppo alla Camera Paolo Barelli, indebolito sia dalle tensioni interne sia dalla freddezza della famiglia Berlusconi. Tajani, tuttavia, continua a ribadire una linea inclusiva: nessuna epurazione, ma una redistribuzione degli incarichi per mantenere la coesione.

Il nodo dei congressi e la strategia

Il vero terreno di scontro riguarda i congressi regionali, previsti a breve. Per Tajani rappresentano uno strumento di “normalizzazione” del partito; per i suoi critici, invece, un modo per rafforzare la sua leadership ed emarginare gli avversari interni. Non è escluso un rinvio delle assise, con l’obiettivo di arrivare a soluzioni unitarie ed evitare fratture. Nel frattempo, la linea politica punta su economia, appartenenza al Partito Popolare Europeo e aperture su temi liberali, anche a costo di scontrarsi con l’ala più conservatrice.

Una fase delicata per la maggioranza

La situazione di Forza Italia si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà per il governo guidato da Giorgia Meloni. In vista delle prossime scadenze elettorali, l’obiettivo condiviso sembra essere uno solo: evitare scosse interne che possano indebolire l’intera coalizione. L’incontro tra Tajani e Marina Berlusconi sarà quindi un passaggio chiave per capire se il partito riuscirà a trovare un equilibrio o se le tensioni continueranno a crescere.