Interrail gratis ai 18enni: via alle domande per 40mila pass europei Al via il bando DiscoverEU: candidature aperte fino al 22 aprile

Parte il clic day per DiscoverEU. Dalle ore 12 di mercoledì 8 aprile è ufficialmente aperta la nuova finestra per candidarsi a DiscoverEU, l’iniziativa promossa dalla Unione europea nell’ambito del programma Erasmus+. In palio ci sono 40mila pass gratuiti destinati ai diciottenni che desiderano viaggiare in treno attraverso il continente. Le domande potranno essere presentate fino alle 12 di martedì 22 aprile. Si tratta di una delle iniziative più attese dai giovani europei, che offre la possibilità di scoprire culture, città e paesaggi senza costi di trasporto.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto ai ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Possono candidarsi i cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea e di quelli associati al programma Erasmus+, tra cui Norvegia, Islanda, Serbia e Turchia. Per partecipare è necessario essere in possesso di un documento valido e compilare un modulo online, accompagnato da un breve quiz sull’Unione europea. La selezione avverrà tramite sorteggio tra i candidati idonei. Per l’Italia sono disponibili 4.994 pass, una quota significativa sul totale europeo.

Come funziona il pass

I vincitori riceveranno un DiscoverEU Travel Pass, simile a un Interrail, che consente di viaggiare gratuitamente in 33 Paesi europei. Il pass permette di utilizzare i treni per un massimo di sette giorni nell’arco di un mese. Il periodo di viaggio sarà compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027, offrendo ampia flessibilità per organizzare l’esperienza. È inoltre possibile partecipare in gruppo, fino a un massimo di quattro persone, purché tutti soddisfino i requisiti richiesti.

Un’esperienza formativa oltre il viaggio

DiscoverEU non è solo un’opportunità turistica, ma anche un progetto educativo che punta a rafforzare il senso di cittadinanza europea tra i giovani. Viaggiare in treno diventa così un modo per conoscere nuove realtà, sviluppare autonomia e costruire relazioni internazionali. L’iniziativa continua a registrare grande partecipazione anno dopo anno, confermandosi come uno degli strumenti più efficaci dell’Unione per avvicinare le nuove generazioni all’Europa.

Prossimi sviluppi e prospettive

Con il successo delle precedenti edizioni, l’Unione europea punta a consolidare DiscoverEU anche nei prossimi anni, ampliando le opportunità e rendendo il programma sempre più inclusivo. La risposta dei giovani sarà ancora una volta decisiva per orientare le future politiche europee dedicate alla mobilità e alla formazione.