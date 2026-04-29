Cannabis, Bonelli fuma uno spinello con Fedez: "Un messaggio" Il leader di Europa Verde: gesto spontaneo per rilanciare la legalizzazione

Un gesto spontaneo, ma con un significato politico preciso. Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e leader di Alleanza Verdi e Sinistra insieme a Nicola Fratoianni, ha raccontato di aver fumato uno spinello durante la registrazione del podcast di Fedez, Pulp, per lanciare un messaggio sulla legalizzazione della cannabis.

Il gesto e il retroscena

Secondo quanto spiegato dallo stesso Bonelli, non si è trattato di una scena preparata. Dopo un’intervista con Michele Boldrin, il rapper avrebbe proposto di fumare insieme uno spinello. Il deputato ha accettato, pur dichiarandosi non consumatore abituale, con l’intento di trasformare il momento in un’azione simbolica. Il passaggio non dovrebbe essere incluso nella puntata ufficiale del podcast, ma diffuso come contenuto autonomo sui social, anticipando la trasmissione.

La battaglia sulla legalizzazione

Bonelli ha ribadito che la legalizzazione della cannabis rappresenta una battaglia storica del suo schieramento. Secondo il leader rossoverde, si tratterebbe di una misura capace di colpire economicamente le organizzazioni criminali, riducendo il mercato illegale. Allo stesso tempo, ha sottolineato come la normativa potrebbe evitare la criminalizzazione dei consumatori e favorire un approccio più sanitario e regolato.

Uso terapeutico e dibattito politico

Nel suo intervento, Bonelli ha richiamato anche gli impieghi medici della cannabis, citando il suo utilizzo per pazienti affetti da patologie neurologiche come Parkinson e Alzheimer, oltre che nelle terapie del dolore. Il gesto, destinato a far discutere, si inserisce in un dibattito politico mai sopito in Italia, tra aperture alla regolamentazione e resistenze sul piano culturale e normativo.

Un messaggio mediatico

L’episodio conferma come il confronto politico passi sempre più anche attraverso linguaggi e piattaforme non tradizionali. In questo caso, un podcast e un contenuto social diventano strumenti per riaccendere una discussione che resta centrale nell’agenda pubblica.